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  4. TÜRK-İŞ'in asgari ücret için zam talebi yüzde 74 oldu! İşsizlik maaşından, kıdem tazminatına, GSS primine kadar tüm kalemler değişecek: İşte yeni ücretler...

TÜRK-İŞ'in asgari ücret için zam talebi yüzde 74 oldu! İşsizlik maaşından, kıdem tazminatına, GSS primine kadar tüm kalemler değişecek: İşte yeni ücretler...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.12.2024 09:19
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dün üçüncü toplantısının ardından TÜRK-İŞ, ilk kez asgari ücret zam talebini açıkladı. Yüzde 74'lük zam talebi ile 29 bin 583 lira talep eden işçi temsilcisi, bu oranın içine refah payını da ekledi. Peki, asgari ücretten etkilenecek olan işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primi ve stajyer maaşları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

TÜRK-İŞ'in asgari ücret için zam talebi yüzde 74 oldu! İşsizlik maaşından, kıdem tazminatına, GSS primine kadar tüm kalemler değişecek: İşte yeni ücretler...

Dün asgari ücret görüşmelerinin üçüncüsü gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bir araya gelen komisyondan yine bir rakam çıkmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında zam oranı masaya gelmeyince TÜRK-İŞ basın toplantısı düzenleyerek istedikleri zam oranını söyledi.

AA-20241219-36529305-36529299-TURKIS_GENEL_BASKANI_ATALAY_ASGARI_UCRETLI_ISCILERIN_TALEBINI_DUYURDU

Yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı ile beraber yüzde 74 talep eden TÜRK-İŞ, asgari ücretin 2025 yılında 29 bin 583 lira olmasını istedi. Peki asgari ücrete yüzde 74 zam gelmesi durumunda asgari ücretten etkilenen diğer kalemler ne kadar olacak?

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TÜM KALEMLER ETKİLENECEK

Asgari ücrete gelecek zam oranından, devlet destekleri, sigorta primleri ve sosyal yardımları da şekillenecek. Asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve stajyer maaşları da etkilenecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, asgari ücrete yüzde 74 oranında zam gelmesi durumunda diğer ücretler şu şekilde değişecek:

İŞSİZLİK MAAŞI

En yüksek: 27 bin 632 lira
Mevcut Maaş: 15 bin 880 lira
En düşük: 13 bin 816 lira
Mevcut Maaş: 7 bin 940 lira

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ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI

Yıllık: 34 bin 803 lira
Mevcut Maaş: 20 bin 2 lira

GSS PRİMİ

Aylık: 1.045 lira
Mevcut Maaş: 600 lira
Yıllık: 12 bin 529 lira
Mevcut Maaş: 7 bin 200 lira

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STAJYER MAAŞI

Yüzde 74 zam gelirse: 8 bin 875 lira
Mevcut Maaş: 5 bin 100 lira

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BES KESİNTİSİ

( Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü)

Yüzde 74 zam gelirse: 1.044 lira
Mevcut Maaş: 600 lira

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Anahtar Kelimeler:
türk iş asgari ücret 2025
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