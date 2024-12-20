TÜRK-İŞ'in asgari ücret için zam talebi yüzde 74 oldu! İşsizlik maaşından, kıdem tazminatına, GSS primine kadar tüm kalemler değişecek: İşte yeni ücretler...

Dün asgari ücret görüşmelerinin üçüncüsü gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bir araya gelen komisyondan yine bir rakam çıkmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında zam oranı masaya gelmeyince TÜRK-İŞ basın toplantısı düzenleyerek istedikleri zam oranını söyledi.

Yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı ile beraber yüzde 74 talep eden TÜRK-İŞ, asgari ücretin 2025 yılında 29 bin 583 lira olmasını istedi. Peki asgari ücrete yüzde 74 zam gelmesi durumunda asgari ücretten etkilenen diğer kalemler ne kadar olacak?

TÜM KALEMLER ETKİLENECEK

Asgari ücrete gelecek zam oranından, devlet destekleri, sigorta primleri ve sosyal yardımları da şekillenecek. Asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve stajyer maaşları da etkilenecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, asgari ücrete yüzde 74 oranında zam gelmesi durumunda diğer ücretler şu şekilde değişecek:

İŞSİZLİK MAAŞI

En yüksek: 27 bin 632 lira

Mevcut Maaş: 15 bin 880 lira

En düşük: 13 bin 816 lira

Mevcut Maaş: 7 bin 940 lira

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI

Yıllık: 34 bin 803 lira

Mevcut Maaş: 20 bin 2 lira

GSS PRİMİ

Aylık: 1.045 lira

Mevcut Maaş: 600 lira

Yıllık: 12 bin 529 lira

Mevcut Maaş: 7 bin 200 lira

STAJYER MAAŞI

Yüzde 74 zam gelirse: 8 bin 875 lira

Mevcut Maaş: 5 bin 100 lira

BES KESİNTİSİ

( Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü)

Yüzde 74 zam gelirse: 1.044 lira

Mevcut Maaş: 600 lira