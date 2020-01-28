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Türk-İş: "Ocak'ta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 219, yoksulluk sınırı 7 bin 229 lira"

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Türk-İş: "Ocak'ta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 219, yoksulluk sınırı 7 bin 229 lira"

Türk-İş'in araştırmasına göre, ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 219, yoksulluk sınırı 7 bin 229 lira oldu.

Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın ocak ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 219 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 7 bin 229 lira oldu. Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 2 bin 698 lira olarak hesaplandı.

Gıda enflasyonunda bir yıllık artış oranı yüzde 10,49 oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı önceki aya göre 2,62 oranında arttı.

- Dana kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı arttı

Araştırmaya göre, süt, yoğurt, peynir grubunda, yıl sonu fiyat ayarlamaları sonrası yılın ilk ayında önemli bir fiyat değişikliği görülmedi. Dana kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı arttı, tavuğun fiyatı değişmedi. Balık fiyatındaki artış bu ay da devam etti. En fazla tüketilen hamsi ve istavritin kilogram fiyatı 30 liraya kadar yükseldi.

Yumurtanın fiyatı geçen ay geriledikten sonra bu ay yükseldi. Bakliyat ürünlerinin, nohut hariç, tümünün fiyatı arttı. Sadece bu gruptaki ürünlerdeki fiyat artışlarının aylık mutfak masrafına getirdiği ek yük yaklaşık 45 lira oldu.

Meyve-sebze ortalama fiyatı bu ay yüzde 7,51 oranında arttı. Ailenin gıda harcaması içinde ağırlıklı yeri olan yaş sebze-meyvenin geçen ay 5,46 lira olan ortalama kilogram fiyatı bu ay 5,87 lira olarak hesaplandı. Sebzenin ortalama kilogram fiyatı geçen ay 5,75 lira iken bu ay 6,19 liraya yükseldi.

Ekmekte önce yüzde 20 artırılan ve geri alınan artışın geçerli olması halinde, aile bütçesine getireceği yükün aylık 47 lira olacağı hesaplandı.

Tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçek yağının fiyatı bu ay değişmedi. Siyah ve yeşil zeytin fiyatı ortalamada, az da olsa artarken çay ve ıhlamur fiyatı ile baharat fiyatları aynı kaldı.

Şeker, tuz, bal, reçel, pekmez ve salça fiyatı da bu ay yine değişmeyen ürünler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması, TÜRK - İŞ,

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