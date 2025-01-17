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TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ 600 bin işçi için bir araya gelecekler!

17.01.2025 11:26
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TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücretlerine 2025-2026 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine yönelik çalışmalara başladı.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ 600 bin işçi için bir araya gelecekler!

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar hazırlıklarını sürdürüyor.

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23 OCAK'TA TOPLANACAKLAR

TÜRK-İŞ'te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığında oluşturulan "Kamu Koordinasyon Kurulu", 22 Ocak'ta toplanacak. Burada alınan kararlar, 23 Ocak'ta yapılacak TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda ele alınacak.
HAK-İŞ'te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlığında "Kamu Koordinasyon Kurulu" kuruldu. Sendikaların görüş ve taleplerini almak için ilk toplantısını 26 Aralık 2024'te HAK-İŞ Genel Merkezi'nde yapan Kurul, önümüzdeki günlerde tekrar toplanacak.
Bu süreçte sözleşme kapsamındaki sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulunurken, bu ay sonuna kadar tüm sendikaların yetki belgelerinin tamamlanması bekleniyor.

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DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
HAK-İŞ türk iş
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