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Türk Lirası, Dolar karşısında büyük değer kaybetti

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Türk Lirası dolar karşısında gün içinde büyük değer kaybetti.

1 Amerikan Doları 7,2850 Türk Lirası’ndan işlem gördü.Türk Lirası'nın Amerikan Doları ve Euro karşısındaki değer kaybı sürüyor. 1 Amerikan Doları bugün piyasalarda 7,2850 Türk Lirası'ndan işlem gördü. Euro ise şimdiye kadarki en yüksek seviye olan 8,6692 Türk Lirası düzeyine çıktı. Böylece Türk Lirası'nın bu yıl içinde Dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 18 oldu.

Commerzbank Döviz Uzmanı Antje Praefcke Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada Türk Lirası'nın değer kaybının nedenlerinin, "Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki eksikliği ve reel faizin kıpkırmızı bölgede olması" olduğunu söyledi. Praefcke "O nedenle Lira'nın eğilim olarak baskı altında kalmaya devam edeceğini varsayıyoruz" diye konuştu.

dpa,Reuters / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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