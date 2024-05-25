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Türk Lirası için adımlar peş peşe geldi: Önce stopaj, sonra zorunlu karşılık… Mevduat faizlerinde sert düşüş (En yüksek faiz veren bankalar hangisi?)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.05.2024 07:31
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Merkez Bankası piyasada artan paranın fazlası için adımlarını hızlandırdı. Faiz kararı sonrasında mevduat faizi ve KKM için zorunlu karşılık oranlarında artış yaptı. Stopaj oranlarının yükseltilmesi ile son haftalarda düşüşe geçen mevduat faizlerinde de güncel rakamlar ortaya çıktı. 1-3 aylık mevduat faizleri son veri haftasında 4,5 puan geriledi. En yüksek faiz veren bankalar ise belli oldu.

Türk Lirası için adımlar peş peşe geldi: Önce stopaj, sonra zorunlu karşılık… Mevduat faizlerinde sert düşüş (En yüksek faiz veren bankalar hangisi?)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı için politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı. Kararın ardından piyasadaki likidite fazlasının önüne geçmek isteyen banka, sterilizasyon tedbirleri kapsamında Türk Lirası ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına yönelik bir adım daha attı. Bu kapsamda uygulanan zorunlu karşılık oranları yükseltildi.

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MEVDUAT FAİZLERİNDE 4,5 PUANLIK GERİLEME

Bu gelişmenin ardından bir açıklama da geçtiğimiz aylarda rekor seviyelere kadar yükselerek yatırımcının ilgisini yeniden üzerine çeken mevduat faizi oranları için geldi. Geçtiğimiz haftalarda Türk Lirası mevduatlar için uygulanan stopajda düzenleme yapılarak 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e, bir yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarılmıştı. Karar sonrası son haftalarda dengelenme içinde bulunan faizlerde gerileme görülürken mevduat faizlerinde hızlı düşüş kaydedildi. Önceki hafta yüzde 68,2 civarında dengelenen 1-3 aylık mevduat faizi oranları hızlı gerileyerek yüzde 63,7 olarak kaydedildi.

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EN YÜKSEK FAİZİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Merkez Bankası'nın kararları sonrası mevduat faizlerinde son durum merak ediliyordu. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte örnek uygulama ile 1 milyon liranın 32 günlük getirisi…

AKBANK (Vadeli Hesap TL)
• Faiz oranı: Yüzde 50
• Net getiri: 40.437,16 TL
• Vade sonu ödeme: 1.040.437,16 TL

İŞ BANKASI
• Faiz oranı: Yüzde 43
• Net getiri: 34.775,96 TL
• Vade sonu ödeme: 1.034.775,96

ZİRAAT BANKASI
• Faiz oranı: Yüzde 43
• Net getiri: 34.775,96 TL
• Vade sonu ödeme: 1.034.775,96

TEB (MARİFETLİ HESAP)
• Faiz oranı: Yüzde 54
• Net getiri: 43.672,13 TL
• Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL

ANADOLUBANK (RENKLİ HESAP)
• Faiz oranı: Yüzde 54
• Net getiri: 43.672,13 TL
• Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL

FİBABANKA (KİRAZ HESAP)
• Faiz oranı: Yüzde 53
• Net getiri: 42.863,39 TL
• Vade sonu ödeme: 1.042.863,39 TL

DENİZBANK (E- MEVDUAT)
• Faiz oranı: Yüzde 49
• Net getiri: 39.628,42 TL
• Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL

6

YAPI KREDİ (DÖNÜŞÜM HESABI TL)
• Faiz oranı: Yüzde 47
• Net getiri: 38.010,93 TL
• Vade sonu ödeme: 1.038.010,93 TL

TEB (MARİFETLİ HESAP)
• Faiz oranı: Yüzde 52
• Net getiri: 43.672,13 TL
• Vade sonu ödeme: 1.042.054,64 TL

GARANTİ BBVA
• Faiz oranı: Yüzde 46
• Net getiri: 34.864,42 TL
• Vade sonu ödeme: 1.037.202,19 TL

ING (E-TURUNCU HESAP)
• Faiz oranı: Yüzde 54
• Net getiri: 44.602,74 TL
• Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL

VAKIFBANK (ARI HESAP)
• Faiz oranı: Yüzde 49
• Net getiri: 39.628,42 TL
• Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL


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Anahtar Kelimeler:
mevduat faizi
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