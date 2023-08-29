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Türk lirası için harekete geçtiler: Bankalarda faiz mesaisi! Kur Korumalı Mevduat kararı sonrası yüzde 42'ye yükseldi

29.08.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası’nın Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşüm hedefi getirmesi sonrasında ilk işlem günü bankalar yoğun bir mesai yaptı. TL vadeli mevduat faizleri yüzde 42’ye kadar yükselirken bazı özel bankalarda döviz dönüşümlü KKM’lerin TL vadeliye geçişi için daha yüksek oranlar uygulanabildi.

Türk lirası için harekete geçtiler: Bankalarda faiz mesaisi! Kur Korumalı Mevduat kararı sonrası yüzde 42'ye yükseldi

Merkez Bankası’nın Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkış adımları kapsamında bankalara getirdiği kur korumalı mevduat hesaplarının TL vadeli mevduata dönüştürme hedefinde ilk gün bankalarda işler yoğunlaştı. TL vadeli mevduat için faizler yükselirken ilk etapta bazı özel bankalarda vadesine ve büyüklüğüne göre TL vadeli mevduat faiz oranını yüzde 33-42’ye çekti. Kamu bankalarında ise TL vadeli mevduat faizi yüzde 35-37 arasında uygulandı.

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Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, kamu bankalarında hem KKM’ye hiç girmemiş tasarruf sahiplerine hem de KKM’den TL vadeliye dönüş için aynı faiz oranları uygulanırken bazı özel bankalarda döviz dönüşlü KKM hesapları için artı 2 puanlık fark gündeme geldi. Merkez Bankası getirdiği zorunluluğa göre bankaların TL dönüşlü kur korumalı mevduat hesaplarının yüzde 50’sini, döviz dönüşlü kur korumalı mevduat hesaplarının ise yüzde 5’ini TL vadeli mevduata dönüştürmesi gerekiyor. Bu hedefler tutturulamadığı takdirde bankalar düşük faizli tahvil alım yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacak.

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TL VADELİ MEVDUATTA FAİZLER YÜKSELDİ

Çoğu banka TL vadeli mevduata ister KKM dönüşü ister düz TL mevduat olsun aynı faizi uygulasa da tasarruf sahiplerinin de bankacıların da kafaları karışık. Sektörde TL vadeli mevduat faiz oranları hemen yukarıya çekildi. Bilgi veren bir özel bankacılık kaynağı düz TL vadeli mevduat ve vadesi dolan TL dönüşlü KKM hesaplarının TL vadeli mevduata dönüşü için sektörde yüzde 33-42 faiz oranlarının öne çıktığını dile getirdi. Aynı kaynak, vadesi dolan döviz dönüşlü KKM hesapları için de yüzde 33-42 oranlarının geçerli olduğunu duruma göre ise bu oranlara 2 puanlık artış getirilebildiğine işaret etti.

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DÖVİZ DÖNÜŞLÜ KKM’DE DEVAM EDENE PRİM

Bir kamu bankasından üst düzey bir kaynak ise TL vadeli mevduat faizinin yüzde 35-37 arasında değiştiğine vurgu yaptı. Hem düz TL mevduat için hem de döviz veya TL dönüşlü KKM hesaplarının TL vadeli mevduata dönüşü için aynı faiz oranlarının uygulandığını söyleyen kaynak, kur korumalı mevduat faiz oranının ise Merkez Bankası PPK artışı sonrası yüzde 25’e çıktığını ifade etti. Aynı kaynak, döviz dönüşlü KKM hesabı olan ve vadesi dolan tasarruf sahipleri TL vadeli mevduata geçmeyip KKM’de devam etmek istiyorlar ise de yüzde 25 faiz oranının yanına 3 puan prim uygulaması bulunduğuna da dikkat çekti.

Bir diğer özel banka kaynağı ise TL vadeli mevduat faizini yüzde 37 seviyesine çektiklerini söyledi. Aynı bankacı hem düz TL vadeli mevduatta hem de KKM dönüşlü TL vadeli mevduatta faiz oranının değişmediğine işaret ederken mevduat faizlerinin çıkabileceği seviye konusunda ise maliyeti daha fazla artırmamak gerektiğine işaret etti.

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TL VADELİ MEVDUATTA STOPAJ ALINIYOR

Bir başka bankacılık sektörü uzmanı ise KKM ile TL vadeli mevduat arasında en önemli farkın stopaj olduğuna işaret etti. KKM hesaplarının stopaj uygulanmadığı için avantajını sürdürdüğünü söyleyen uzman, TL vadeli mevduat hesaplarında ise yüzde 6 aya kadar (6 ay dahil) kadar yüzde 5, 6 ay ile 1 yıl dahil yüzde 3 stopaj uygulandığını hatırlattı. 1 üzeri mevduatlarda ise stopaj sıfır.

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