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Türk Lirası için ilginç hesap! 27 kilo, 3,8 kilometre, 274 metrekare… Nakit para kullanımı zorlaşıyor

26.10.2023 08:58 | Son Güncelleme:
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Dolaşımdaki toplam banknotların yüzde 66,4’ünü 200 lira oluşturuyor. 100 lira ile birlikte alındığında bu oran yüzde 93’e yükseliyor. Her 3 banknottan biri 200 lira olurken ilginç bir hesaplama yapıldı. İstanbul’da ortalama bir daire almak için 200 liradan oluşan 27 kilo ağırlığında, peşe dizilmiş 3,8 kilometre uzunluğunda ve 274 metrekareyi kaplayan 200 lira gerekiyor.

Türk Lirası için ilginç hesap! 27 kilo, 3,8 kilometre, 274 metrekare… Nakit para kullanımı zorlaşıyor

Dolaşımdaki toplam banknotların yüzde 66,4’ünü 200 lira oluşturuyor. 100 lira ile
TÜİK verilerine göre Türkiye’de fiyatlar Ocak 2009 ile Ağustos 2023 arasında yüzde 950 arttı. O dönemde 200 liraya alınan bir mal sepetinin aynısı bugün 2.000 lirayı aştı. Enflasyon artarken banknotlar ise sabit kaldı. Türkiye’nin yeni fiyat düzeyine uygun banknot ihtiyacı uzun zamandır dile getirilirken, ekonomi yönetimi böyle bir çalışmalarının olmadığını belirtiyor.

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200 TL EN YAYGIN PARA OLDU

Bloomberg Businessweek Türkiye’nin haberine göre, son dönemde yeni banknotların çıkışı ihtiyaçtan zorunluluğa dönüştü. Artık ev-araba gibi yüklü işlemlerin lira olarak nakitle yapılması pratik olmaktan çıktı. 200 lira ilk piyasaya çıktığında toplam banknotlar içindeki payı sadece yüzde 3,2 idi. Eylül itibariyle bu oran yüzde 35’i aştı. Değer olarak bakıldığında ise dolaşımdaki toplam banknotların yüzde 66,4’ünü 200 lira oluşturuyor. 100 lira ile birlikte alındığında bu oran yüzde 93’e yükseliyor.

TÜRK LİRASI (392)

3,8 KİLOMETRE UZUNLUKTA 200 LİRAYA BİR DAİRE ALINIYOR

İstanbul’da ortalama bir konut fiyatı Merkez Bankası verilerine göre 4 milyon 750 bin lirayı aşmış durumda. İyi mahallelerde yeni dairelerin fiyatı ortalama fiyatın katlarca üzerinde. Ortalama fiyatlar baz alındığında, bir dairenin el değiştirmesi için en büyük kağıt para olan 200 liradan tam 23 bin 750 adet gerekiyor. Bu da İstanbul’da standart bir daire almak için peş peşe dizilmiş 3,8 kilometre uzunluğunda 200 liraya ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. Bu paraların ağırlığı ise 27 kilogramı, kapladığı alan 274 metrekareyi buluyor. Aynı durum araç alımlarında da mücevher alımlarında da geçerli.

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CÜZDANLAR GİDEREK KALINLAŞIYOR

Tüm bunların yanında hizmet sektöründe oluşan yeni fiyat seviyeleri günlük hayatta da mevcut banknotlarla Türk lirası kullanımını zorluyor. Örneğin İstanbul’da ortalama bir restoranda iki kişilik bir akşam yemeği rahatlıkla 3-4 bin lirayı buluyor. Nakit kullanmak isteyen birinin sadece restoran hesabı için en az 20 adet kağıt para bulundurma zorunluluğu cüzdanların giderek kalınlaşmasına neden oluyor.


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