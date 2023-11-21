Türk Lirası mevduat faizleri için 'yüzde 50' iddiası! 6,5 ayın zirvesini gördü: 'Kurda güçlü yükselişler olmayacağı için...'

Yatırımcı Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıktı, TL'ye yöneldi. Öyle ki TL mevduatın payı 6,5 ayın zirvesine çıktı. Haziran ayında 1-3 ay vadeli TL mevduata verilen faiz oranı yüzde 23,5’ti. O oran şimdi yüzde 46'ya yükselerek son ayların en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevduat faiz oranının artması nedeniyle Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışlar ivme kazandı. Kur Korumalı Mevduat’ın toplam mevduattaki oranı 20,33’e indi. TL mevduatın oranı ise 38,55’e yükseldi.

TL MEVDUATTA YÜZDE 50’LİK FAİZ BEKLENTİSİ

Yakın vadede bu oranın yüzde 50’lere doğru yükselmesi beklenirken standart TL mevduatına yönelmenin de bu oranda güçlü olacağı bir sürecin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Ekonomist Filiz Eryılmaz Kanal D Haber’e yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“KKM payı giderek azalırken standart TL mevduat payı giderek arttı. Kurda güçlü yükselişler olmayacağı için KKM’de durmak vatandaş açısından çok cazip değil. Standart TL mevduattan daha yüksek faiz getirisi elde edeceği için buradaki yatırımcı KKM'den çıkarak düz standart TL mevduata doğru yönelmiş durumda.”







