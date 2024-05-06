Türk Lirası'nda 2,5 yılın zirvesi! Merkez Bankası'ndna reel efektif döviz kuru açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Nisan'da 59,77'ye yükseldi. Böylece bu rakam Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyede geldi.

Mart ayında reel efektif Döviz kuru 58,10 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 91,64'e yükseldi. Önceki ay endeks 88,97 olmuştu.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.





