Türk Lirası’nda yeni dönem! 2024 sonunda başlıyor: Dikkat çeken hesaplama… Tam 26 milyar dolar

Orta Vadeli Program’da (OVP) Dijital Türk Lirası kullanımı yaygınlaştırılmasına yönelik madde dikkat çekmişti. Dijital Türk Lirası’nda yasal düzenlemenin 2024'ün 4’üncü çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanırken, ATSO Başkanı Ali Bahar’dan önemli bir açıklama geldi. Türk Lirası’nın dijitale aktarımı ile Türkiye’de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya katkının 26 milyar dolar olacağını dile getirdi.

Anadolu’da üretime odaklanan KOBİ’lerin, Sanayi 4.0’a hazırlanabilmeleri amacıyla dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmak, sektörler bazında dijital dönüşümde yol haritası belirlemek ve dijitalleşme sürecine rehberlik etmek için düzenlenen Dijital Anadolu Projesi’nin konuğu ATSO Başkanı Ali Bahar oldu. ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk’ün de yerini aldığı toplantı, ‘Antalya Ticaret ve Tarım Dijitalleşme Vizyonu Paneli’ ile sürdü. Panelde, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, konuşmasında işletmelerin dijitalleşmesi, hangi sektörler dijitalleşme de daha iyi, tarımda dijitalleşme, OVP’de dijital dönüşüm ve Dijital Türk Lirası’nın faydalarını anlattı.

6 TEMEL GÖSTERGE VAR

Konuşmasına dijitalleşme endeksinin önemine vurgu yapan Başkan Ali Bahar, “Antalya, internet, akıllı telefon, sosyal medya ve e- ticaret kullanıcı oranlarında Türkiye ortalamasının üstündedir. Şehrimizin teknoloji kullanımında ki bu oranlarda, genç ve eğitimli nüfusun önemli bir rol oynadığını belirtmeliyiz. Bu durum şehrin ekonomik gelişimi ve rekabet gücünün artmasına da, etkili olmaktadır. Dijitalleşme endeksi dediğimizde 6 temel göstergesinin olduğunu bunlarında, ‘Çalışanların internete erişimi var mı, internet hızlı mı, bilişim uzmanı istihdam ediyor mu, bilişim eğitimleri düzenliyor mu, ERP yazılımı kullanıyor mu şeklinde sıralayabiliriz” dedi.

“1 PUAN ARTIŞ 26 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLAR”

“Türkiye’de her 3 KOBİ’den 1’i dijital göstergelerin hiçbirine sahip değil maalesef” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Bahar, “Antalya’da da durum farklı değil. Bahsettiğim 6 gösterge puanlandığında, KOBİ ölçeğindeki firmaların dijitalleşme puanı 10 üzerinden ortalama 2,3, büyük ölçeklilerin ortalama 5,2’dir. Antalya’da KOBİ’lerde durum ortalamanın üzerinde, fakat çokta uzakta değil. Çok etkili bir hesaptan bahsetmek istiyorum. Firmaların hızlı internete erişmesi, verimlilikte yüzde 2,6’lık artışa sebep oluyor. Yine “Dijital Türkiye 2030” raporunda açıklanan veriye göre tüm firmaların hızlı internete erişiminin getireceği ilave Gayri Safi Yurt İçi Hasıla artışı 4,2 milyar dolar. Dijitalleşme endeksinin 1 puan artmasının Türkiye’de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya katkısı 26 milyar dolar” diye konuştu.



