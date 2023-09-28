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Türk Lirası oyuna geri döndü! 'Uzun yıllar sonra yeniden mümkün' diyerek duyurdular: Dolar için yeni tahmin

28.09.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Goldman Sachs, "Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor" başlıklı raporunda TL'de 'carry trade' işlemlerinin uzun yıllar sonra yeniden mümkün hale gelebileceğini belirtti. Raporda dolar/TL beklentileri de yer aldı.

Türk Lirası oyuna geri döndü! 'Uzun yıllar sonra yeniden mümkün' diyerek duyurdular: Dolar için yeni tahmin

Goldman Sachs, reel faizlerin yıl sonu itibarıyla pozitif bölgeye geçebileceğini, TL carry trade işlemlerinin de uzun yıllar sonra yeniden mümkün olabileceğini öngördü. Goldman Sachs, 27 Eylül tarihli "Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor" başlıklı raporda risklerin devam etmesine rağmen ülkede "önceki yılların aksine pozitif reel faiz stratejisine yönelik söylem ve destek" olduğuna dikkat çekildi.

Ekonomi yönetiminin yeniden pozitif reel faiz vermeye yönelik kararlılık gösterdiğine dikkat çekilen raporda bu sürecin "Vadeli (forward) fiyatlamalarda beklenen TL değer kaybının üzerinde getiri sağlamanın mümkün olabileceğini ve dolayısıyla TL'de carry trade'in yeniden mümkün" olabileceğini gösterdiği belirtildi.

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Raporda, "Yüzde 40 ya da üzerinde bir politika faizi yıl sonu itibarıyla beklenen enflasyona göre pozitif reel faiz verilmeye başlanacağı anlamına geliyor" denildi.
Türkiye carry trade de dahil olmak üzere yabancı yatırımcılardan son yıllarda neredeyse hiç ilgi görmüyordu. Mayıs ayındaki genel seçimler ardından ise bu durum yavaş da olsa değişmeye başladı.

Raporda vadeli işlem kontratlarının Dolar/TL 'nin üç ay sonra 30, altı ay sonra 33 seviyesinde işlem göreceğini fiyatladığına dikkat çekildi. Goldman Sachs üç ay sonra dolar/TL'nin 28 ve altı ay sonra 29 seviyelerinde olacağı tahmininde bulundu.


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Türk lirası dolar

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