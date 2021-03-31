Türk Lirası’ndaki Kayıp Kripto Paraya İlgiyi Arttırdı

Türk Lirası’ndaki değer kaybı, ülkedeki kripto para ticaretindeki artışa ivme kazandırdı. Yatırımcılar, hem yükselişe geçen Bitcoin’den kazanç elde etmeyi hem de enflasyona karşı önlem almayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ayın başlarında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasından bu yana Türk Lirası yüzde 13'ün üzerinde değer kaybetti ve bu, daha gevşek para politikası endişesini ve liranın değerini yıpratabilecek artan fiyat baskılarını körükledi.
Ağbal'ın görevden alınmasının ardından, Türkiye’de zaten büyümekte olan kripto pazarı patlama yaptı.
ABD'li araştırma firması Chainalysis'in Reuters ile paylaştığı verilere göre, 24 Şubat ile 24 Mart arasındaki ticaret hacmi, Ağbal’ın gitmesiyle hafta sonundaki artışın ardından 218 milyar liraya (26 milyar dolara) ulaştı. Bu rakam, bir yıl önceki aynı dönemin 7 milyar lira üzerinde.
Büyük yatırımcılar ve şirketler hızla gelişen bu piyasayı benimserken, bu sıçrama, Bitcoin’in 62 bin doların biraz altında bir rekora ulaşmasıyla kripto paraya artan küresel ilgiyi yansıtıyor.
Yine de Türkiye'deki yatırımcılar, liranın zayıflığı ve enflasyon baskılarının yanı sıra hızlı kazanç umutlarının talebi yönlendirdiğini söylüyor.
Dünyanın dört bir yanındaki mali gözlemciler, kripto para birimlerinin volatilitesinin, yatırımcıların paralarını kaybetmelerine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ancak Türkiye’deki yatırımcıların çoğu bunu umursamıyor.
İki ay önce kripto yatırımına başlayan 25 yaşındaki bilgisayar mühendisi İzzet Emre Arı, "Birikimlerim lira ise değer kaybediyor" diyor.
Kripto hesabına 4 bin dolar arttıran Arı, "Bazen piyasanın performansını bir at yarışı gibi izliyorum" dedi.
Hükümetler ve merkez bankaları, COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik zararı gidermek için teşvik paketleri açıkladıkça Bitcoin de rekor seviyelere ulaşmaya başladı.
Dalgalı seyrine rağmen Bitcoin bazıları tarafından bir tasarruf aracı olarak görülüyor. Sınırlı arzının Bitcoin’i enflasyona karşı dayanıklı kıldığı söylentisi de kazançlarını kısmen arttırıyor.
Türkiye'de enflasyon Şubat ayında beklenenden fazla artarak yaklaşık yüzde 16 oldu ve yüzde 5'lik hedefin çok üzerine çıktı.
Türk halkı ve işletmeler, kendilerini liranın değerindeki dalgalanmalardan korumak için uzun zamandır altın ve yabancı para birimlerine yöneliyor ve özellikle dolarda tutulan birikimler rekor seviyelere yakın.
Ocak ve Mart ayları arasında bir milyondan fazla yeni kullanıcıyı çeken kripto para borsası BtcTurk'ün CEO'su Özgür Güneri, Türk halkının yüksek enflasyon geçmişi nedeniyle istikrarlı yatırım araçlarını sevdiğine dikkat çekiyor ve bu nedenle Türkler’in nesiller boyunca altına, gayrimenkule ve dolara yatırım yaptığını söylüyor.
Son veriler, Merkez Bankası başkanının görevden alınmasının ardından liranın yüzde 10 değer kaybettiği 20-24 Mart tarihleri arasında, 23 milyar lira (2,8 milyar dolar) değerinde kripto para alınıp satıldığını gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar, 1 milyar liraydı.
Google'da Türkçe yapılan kripto para birimi aramaları, Ağbal gönderilmeden önceki hafta rekor seviyeye ulaştı.
Analistler, yatırımcıların Ağbal’ın gönderilmesiyle başlayan hafta sonunda, Bitcoin'deki dalgalanmalara karşı sabitlenmiş stabilcoin satın aldıklarını ve döviz piyasaları yeniden açıldığında dolara çevirdiklerini söyledi.
Verilere göre, büyük bir stabilcoin olan Tether'in işlem hacmi, hafta sonuna denk gelen 20-21 Mart günlerinde 2,2 milyar liraya (265 milyon dolar) ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde işlem hacmi yaklaşık 39 milyon liraydı.
Kripto Teknik internet sitesinin analisti ve kurucusu Altuğ İşler de kripto borsalarının 7 gün/24 saat açık olduğuna dikkat çekti ve o hafta sonu birçok kişinin Pazartesi gününe hazırlanırken Tether satın aldığını söyledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum