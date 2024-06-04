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Türk lirasıyla dış ticaret hacmi arttı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.06.2024 12:17
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Türk lirasıyla dış ticaret, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52,9 artarak 437 milyar 445 milyon liraya çıktı.

Türk lirasıyla dış ticaret hacmi arttı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı

Türk lirasıyla ocak-mayıs döneminde 123,4 milyar liralık ihracat, 314 milyar liralık ithalat gerçekleştirildi. Mayısta 39 bin 925 firma, 164 ülkeye bu kategoride ihracata imza attı. Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, mayısta 24,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldı.

Bu dönemde Türk lirasıyla ihracatta da artış gerçekleşti.

5 AYDA YÜKSELİŞ

Aylık veriler itibarıyla söz konusu kategoride 5 ayda da yükseliş dikkati çekti.

Türk lirasıyla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,8 artışla 21 milyar 816 milyon lirayı buldu. İthalat da ilk ayda yüzde 55,7 artışla 47 milyar 864 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 69 milyar 680 milyon lira oldu.

Yılın ikinci ayında da Türk lirasıyla dış ticaretteki artış devam ederken ihracat, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 83,3 artışla 25 milyar 161 milyon lira, ithalat da yüzde 74,8 yükselişle 70 milyar 556 milyon lira olarak kaydedildi. Dış ticaret hacmi 95 milyar 717 milyon liraya ulaştı. Söz konusu ayda Türk lirasıyla gerçekleştirilen ithalat ve dış ticaret hacmi, şu ana kadar 2024'teki en yüksek değerler olarak kayıtlara geçti.

Türk lirasıyla ihracat martta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 47,3 artışla 26 milyar 313 milyon liraya çıkarken ithalat da yüzde 43,8 yükseldi. Söz konusu ayda 65 milyar 795 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi. Böylece martta Türk lirasıyla dış ticaret 92 milyar 108 milyon lira oldu.

Nisanda Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,1 artışla 22 milyar 310 milyon lirayı bulurken ithalat da yüzde 47 yükselişle 63 milyar 379 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi 85 milyar 689 milyon lira olarak hesaplandı.

Türk lirasıyla ihracat geçen ay Mayıs 2023'e göre yüzde 71,5 artarak 27 milyar 812 milyon lira olurken ithalat da aynı dönemde yüzde 34,3 artışla 66 milyar 439 milyon liraya yükseldi. Geçen ay Türk lirasıyla 94 milyar 251 milyon liralık dış ticaret gerçekleştirildi.

164 ÜLKEYE TÜRK LİRASIYLA İHRACAT

Bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61 yükselişle 76 milyar 665 milyon liradan 123 milyar 412 milyon liraya çıktı. İthalat da bu dönemde 209 milyar 460 milyon liradan yüzde 49,9 artışla 314 milyar 33 milyon liraya ulaştı. Böylece, 2024'ün ilk beş ayında dış ticaret 286 milyar 125 milyon liradan yüzde 52,9 artışla 437 milyar 445 milyon liraya çıktı.

Öte yandan mayısta 164 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapıldı. 39 bin 925 firma dış satımında Türk lirasını kullandı.

(AA)

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