Türk mobilyacılardan Dubai'de AVM atağı

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN - Türkiye'nin en eski mobilya kooperatiflerinden MODOKO ve MASKO ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin ortak projesiyle ABD'de açılması plananlanan mobilya alışveriş merkezi projesine Dubai de eklendi. ABD'denin Kansas eyaletinde kurulacak olan AVM'nin bu yılın ilk yarısında açılması beklenirken, Dubai'deki projenin önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor. Dubai ve ABD öncelikli hedefler arasında yer alırken, üçlü yapının gelecek dönemde başta ABD'nin farklı bölgeleri olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinde de benzer projeler gerçekleştirmesi bekleniyor. AA muhabirine açıklamalarda bulunan MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, kendilerinin ABD'de bir mobilya AVM üzerine çalışmalar yaparken MASKO ve Kayseri OSB ile güçlerini birleştirerek neredeyse milyar dolarlık üçlü bir yapıyla işe Dubai'yi de dahil ettiklerini söyledi. Kayseri OSB'nin Dubai'de yer tuttuğunu öğrendiklerini ve böylece yeni projeye giriştiklerini anlatan Çalışkan, "Kısmet olursa Dubai'deki AVM'yi önümüzdeki bir iki ay içerisinde açmayı planlıyoruz." dedi.

Çalışkan, proje ile birlikte Türkiye'nin küresel bir markaya sahip olacağının altını çizerek, yurt dışında kısa süreli fuarlar yerine kalıcı ve yerel yapılarla Türk ürünlerinin tanıtılacağını ve ülke ihracatının artırılacağını belirtti. - Mobilya ihracatı misliyle artacak ABD'nin Kansas eyaletindeki proje için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çalışkan, "ABD'deki projemiz hem devlet kısmında hem bizim kısmımızda devam ediyor. Firmalarımızla birlikte , AVM binası ve yönetimi ile kontratlar hazır, sadece devletin onay ve teşvik kısımlarıyla ilgili prosedürleri bekliyoruz. ABD projesi bu yılın ilk altı ayı içerisinde duyurulacak." dedi. Çalışkan, Dubai ile ABD'deki projelerin öncelikli olduğunu fakat başta ABD'nin farklı bölgeleri olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde benzer projelerin olacağını belirterek, "Bu yapılar kısa zamanda Türkiye'nin mevcut ihracatını misliyle katlamaya başlayacak, 50-100 milyon dolarlardan bahsetmiyoruz, her bir AVM kısa zaman içinde milyar dolarları görüyor olacak inşallah." ifadelerini kullandı.