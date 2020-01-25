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Türk mobilyacılardan Dubai'de AVM atağı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

ABD'de mobilya AVM'si kurmayı planlayan Türkiye Dubai'yi de projeye ekledi - MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan: - "Dubai'deki AVM'yi önümüzdeki bir iki ay içerisinde açmayı planlıyoruz" - "ABD'deki projemiz hem devlet kısmında hem bizim kısmımızda devam ediyor. Firmalarımız, AVM binası ve yönetimi ile kontratlar hazır, sadece devletin onay ve teşvik kısımlarıyla ilgili prosedürleri bekliyoruz. ABD projesi bu yılın ilk altı ayı içerisinde duyurulacak" - "Bu yapılar kısa zamanda Türkiye'nin mevcut ihracatını misliyle katlamaya başlayacak"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN - Türkiye'nin en eski mobilya kooperatiflerinden MODOKO ve MASKO ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin ortak projesiyle ABD'de açılması plananlanan mobilya alışveriş merkezi projesine Dubai de eklendi.

ABD'denin Kansas eyaletinde kurulacak olan AVM'nin bu yılın ilk yarısında açılması beklenirken, Dubai'deki projenin önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

Dubai ve ABD öncelikli hedefler arasında yer alırken, üçlü yapının gelecek dönemde başta ABD'nin farklı bölgeleri olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinde de benzer projeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, kendilerinin ABD'de bir mobilya AVM üzerine çalışmalar yaparken MASKO ve Kayseri OSB ile güçlerini birleştirerek neredeyse milyar dolarlık üçlü bir yapıyla işe Dubai'yi de dahil ettiklerini söyledi.

Kayseri OSB'nin Dubai'de yer tuttuğunu öğrendiklerini ve böylece yeni projeye giriştiklerini anlatan Çalışkan, "Kısmet olursa Dubai'deki AVM'yi önümüzdeki bir iki ay içerisinde açmayı planlıyoruz." dedi.

Çalışkan, proje ile birlikte Türkiye'nin küresel bir markaya sahip olacağının altını çizerek, yurt dışında kısa süreli fuarlar yerine kalıcı ve yerel yapılarla Türk ürünlerinin tanıtılacağını ve ülke ihracatının artırılacağını belirtti.

- Mobilya ihracatı misliyle artacak

ABD'nin Kansas eyaletindeki proje için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çalışkan, "ABD'deki projemiz hem devlet kısmında hem bizim kısmımızda devam ediyor. Firmalarımızla birlikte , AVM binası ve yönetimi ile kontratlar hazır, sadece devletin onay ve teşvik kısımlarıyla ilgili prosedürleri bekliyoruz. ABD projesi bu yılın ilk altı ayı içerisinde duyurulacak." dedi.

Çalışkan, Dubai ile ABD'deki projelerin öncelikli olduğunu fakat başta ABD'nin farklı bölgeleri olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde benzer projelerin olacağını belirterek, "Bu yapılar kısa zamanda Türkiye'nin mevcut ihracatını misliyle katlamaya başlayacak, 50-100 milyon dolarlardan bahsetmiyoruz, her bir AVM kısa zaman içinde milyar dolarları görüyor olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mobilya ihracatının 15 yıl içerisinde 100-150 milyon dolar seviyesinden 4 milyar dolarla geldiğini hatırlatan Çalışkan, 2023 hedefleri arasında yer alan 10 milyar dolarlık mobilya ihracatı için yeni hikayeler gerektiğini ve yurt dışındaki mobilya AVM'lerinin bunu sağlayacağını kaydetti.

"Fuarlar önemli ama bu yapılar daha kalıcı. Sektör bu işi benimsedi ve markalar projeye katıldı." diyen Çalışkan, Türkiye'deki mobilya üretim fabrikalarının tekil kapasiteleri çok yüksek olmadığını ve bu kooperatif sistemi içerisinde gelen işlerin bölünmesinin sektörü rahatlattığını sözlerine ekledi.

- Türkiye'nin marka değerini artıracak

Türkiye ve ABD geçen aylarda 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi koymuş ve Türkiye mobilyayı hedef sektörler arasında göstermişti. ABD'de kurulacak olan AVM kapsamında yönetim, satış, servis, montaj, lojistik ve tanıtım gibi faaliyetler bir arada yönetilecek.

Mobilya AVM projelerinin mobilya dışındaki sektörlerin de yurt dışındaki tanıtımına ve ihracatına katkı sunacağı beklenirken, projelerle Türkiye'nin marka değerini artırması hedefleniyor. Projeler sayesinde yurt dışına satış yapma imkanı bulamayan ya da ihracat kapasitesi az olan firmaların da eli güçlenirken yurt dışı pazarlarda ürün satmalarının önü açılacak.

Türkiye'nin mobilya ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10'un üzerinde artış göstermiş ve 3,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Dünyanın en büyük ikinci dizi ihracatçısı konumunda olan Türk yapımı televizyon programları da izlendiği bölgelerde başta mobilya olmak üzere Türk ürünlerine olan talebi artırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd, dubai, Kansas, Kayseri OSB, koray çalışkan, MASKO, mobilya AVM, MODOKO,

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