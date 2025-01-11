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Türk mühendisleri geliştirdi! Bakan Uraloğlu 'Bir milat olacak' diyerek duyurdu... Tüm testleri geçti!

11.01.2025 12:19
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendislerince geliştirilen Milli Gözetim Radarı (MGR) Mode-S SSR'nin test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, entegrasyonun sağlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planladıklarını ifade etti.

Türk mühendisleri geliştirdi! Bakan Uraloğlu 'Bir milat olacak' diyerek duyurdu... Tüm testleri geçti!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliğiyle tamamen Türk mühendislerince geliştirilen MGR ile ilgili bilgi verdi.

Söz konusu sistemin kesin kabulünü 2024 yılı aralık ayında yaptıklarını bildiren Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı yakınlarındaki Gaffur Baba Tepesi'ne radar yerleşkesinin kurulduğunu kaydetti.

Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılık alanındaki ilk yerli ve milli sivil gözetim radarı olan MGR'nin kullanıma alınmasından önce başlatılan süreklilik testlerini başarıyla geçtiğini belirterek, "Hava trafik kontrol sistemleriyle entegrasyonunun sağlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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"BİR MİLAT OLACAK"

MGR sisteminin Türk hava sahasının yoğun trafiğine önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Uraloğlu, "Radarımız, hava trafik kontrolörlerimizin kullandığı hava trafik yönetim yazılımlarıyla entegre bir şekilde çalışarak hava trafik kontrol hizmetlerinde verimliliği artıracak. MGR, ülkemizin havacılık alanındaki yerli ve milli üretim hamlesi kapsamında bir milat olacak" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, MGR'nin gelecekte diğer ülkelere satışının da yapılabileceğine ve ekonomiye önemli bir katkı sağlayabileceğine işaret ederek, Türkiye'nin, havacılık sektöründe sivil gözetim radarı üreten ülke olmakla kalmayıp ihraç eden ülke olacağını vurguladı.

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MGR'nin sivil ve askeri hava trafiğinin tespitine yönelik ICAO ve EUROCONTROL standartlarına uygun olarak tasarlandığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Birincil gözetim sistemi farklı hava koşullarında gelişmiş tutarlı radar sinyal işleme tekniklerini kullanarak 112 kilometreye kadar, ikincil gözetim sistemi ise 370 kilometreye kadar bir alanda aynı anda 1000 hava aracını 7 gün 24 saat gözetleyebilecek."

Bakan Uraloğlu, MGR'yi Türkiye geneline yaygınlaştırarak havacılık sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltacaklarını, 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasının tamamının yerli ve milli teknolojilerle izlenebileceğini belirtti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
ulaştırma ve altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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