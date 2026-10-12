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Türk otomotiv sektörünün 9 aylık yan sanayi ihracatı 12 milyar doları aştı

Türkiye'den ocak-eylül döneminde 12 milyar 134 milyon 806 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi.

Türk otomotiv sektörünün 9 aylık yan sanayi ihracatı 12 milyar doları aştı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden edinilen bilgilere göre, yılın 9 ayında otomotiv yan sanayisi 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yaptı.

Geçen senenin ocak-eylül döneminde 11 milyar 662 milyon 87 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 4 artarak 12 milyar 134 milyon 806 bin dolara yükseldi.

Otomotiv endüstrisinin ocak-eylül dönemindeki 31 milyar 144 milyon 829 bin dolar olan toplam ihracatının yüzde 39'unu yan sanayi ürünleri oluşturdu.

ALMANYA'YA YAN SANAYİ İHRACATI 2,7 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 9 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,31 arttı. 2025'in ocak-eylül döneminde Almanya'ya 2 milyar 567 milyon 202 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu senenin 9 ayında 2 milyar 780 milyon 560 bin dolara çıktı.

En fazla yan sanayi ihracatı yapılan ikinci ülke olan Fransa'ya artış yüzde 11 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın 9 ayında 789 milyon 587 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı Fransa'ya bu sene aynı dönemde 876 milyon 848 bin dolarlık ürün satıldı.

Üçüncü sırada yer alan ABD'ye yan sanayi ihracatı yüzde 4 artışla 813 milyon 507 bin dolardan 846 milyon 698 bin dolara ulaştı.

İTALYA'YA YAN SANAYİ İHRACATI YÜZDE 20 ARTTI

Bu dönemde dördüncü sıradaki İtalya'ya dış satım yüzde 20 artışla 688 milyon 827 bin dolardan 828 milyon 855 bin dolara çıktı.

Listenin beşinci sırasındaki Romanya'ya ihracat, yüzde 17,6 düşüşle 746 milyon 273 bin dolardan 615 milyon 127 bin dolara geriledi.

Ocak-eylül 2026'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında İspanya 614 milyon 946 bin dolarla altıncı, Birleşik Krallık 598 milyon 328 bin dolarla yedinci, Polonya 537 milyon 506 bin dolarla sekizinci, Belçika 314 milyon 430 bin dolarla dokuzuncu ve Çekya 310 milyon 221 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat otomotiv
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