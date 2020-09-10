Türk şirketinin geliştirdiği dezenfeksiyon kabinleri ihraç ediliyor

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DOF akıllı dezenfeksiyon ve sanitasyon kabininin, yaklaşık 10 saniye süren dezenfeksiyon işlemi ile sadece Kovid-19'a değil, aynı zamanda diğer virüslere karşı da maksimum koruma sağladığını söyledi.

Mertcan, "Dezenfeksiyon kabinimizin temel amacı, insanların kıyafetlerini ve ayakkabılarını 10 saniye içinde dezenfekte ederek her türlü enfeksiyonun yayılmasını önlemektir. Yüksek vücut ısısı olan ve/veya maskesi olmayan ziyaretçi durumunda, sistem otomatik kapı ile herhangi bir geçişe izin vermez. Maskeniz var mı diye bakar. Ayrıca, maskeniz varsa ve ateşiniz yoksa içeriye girmeniz için kapısını otomatik olarak açar. Ardından siz içeriye girersiniz dezenfeksiyon işlemini yapar." diye konuştu.

'ÜRETİM VE SATIŞ KONUSUNDA UZUN VADELİ PLANLARIMIZI YAPTIK'

Geliştirdikleri cihazı genelde AVM'ler, havalimanları, oteller ve pek çok kapalı alan tesisinin tercih edebildiğini aktaran Mertcan, 2 aydan beri üretimin devam ettiğini bildirdi.

Mertcan, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Katar'a, ABD'ye ve Avrupa'da birçok ülkeye gönderme fırsatımız oldu. En son olarak da New York John F Kennedy (JFK) Havaalanı ile bir anlaşma yaptık ve oradaki giriş kapılarında da bu cihazlardan kullanılıyor olacak. Katar’da AVM ve FEC oyun alanlarında çözümümüz bulunuyor.