Türk şirketlerdeki Ortadoğu sermayesi yüzde yüzde 21,8 azaldı

Türkiye’de 2019 yılında yabancı sermaye ortaklı 12 bin 634 şirket kurulurken Türk şirketlere ortak olmak için en büyük ilgiyi 970 şirketle İranlılar gösterdi. ExpoValley’in incelemesine göre, yeni kurulan şirketlerde Ortadoğu ülkelerinden gelen sermaye tutarı üç yılın ardından ilk kez yüzde 21,8 azalarak 1 milyar doların altına indi.

Yabancı ortaklığıyla 2019 yılında kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde yüzde 5,7 azalırken faaliyete geçen şirketlerdeki toplam yabancı sermaye tutarı yüzde 40,7 artarak 4 milyar 789 milyon 981 TL’ye ulaştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerini inceleyen ExpoValley’e göre Türkiye’de yabancı ortaklıkla kurulan şirketlerdeki ortalama yabancı sermaye oranı yüzde 83,25 olurken, şirket başına düşen yabancı sermaye oranı ise 379 bin 57 TL oldu. İstanbul, 2 milyar 623 milyon 490 bin 463 TL ile şirket kuruluşunda en çok yabancı sermaye yatırımı alan şehir olurken, Manisa 949 milyon 653 bin 500 TL ile ikinci sırada yer aldı. Manisa’nın bu yükselişinin arkasında Türkiye’de üretim yapmayı planlayan Volkswagen markasının ’Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni Manisa merkezli kurması yatıyor.