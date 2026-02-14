FİNANS

Türk somonu ihracatı yıla yükselişle başladı

Türkiye'nin Ocak 2026'daki somon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 32 milyon 192 bin 344 dolara yükseldi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, iç sulardaki çiftliklerde belli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, ocakta 11 ülkeden alıcı buldu.
Kayıtlara, geçen yılın ilk ayında 23 milyon 191 bin 975 dolar olarak geçen Türk somonu ihracatı, bu yıl ise yüzde 39 artarak 32 milyon 192 bin 344 dolara ulaştı.
Miktar bazında geçen yıl ocakta 3 bin 178 ton olan dış satım, bu yıl ise yüzde 51 artarak 4 bin 792 tona yükseldi.
Türkiye'den yapılan Türk somonu ihracatında 24,6 milyon dolarla Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 4 milyon 584 bin 331 dolarla Vietnam, 1 milyon 566 bin 688 dolarla Belarus takip etti.

YÜZDE 32,5'İ DOĞU KARADENİZ'DEN YAPILDI

Türkiye'den yılın ilk ayında yapılan Türk somonu ihracatının yüzde 32,5'i Doğu Karadeniz'den gerçekleştirildi.
Bölgeden ocakta 1522 ton Türk somonu ihracatından 10 milyon 486 bin 706 dolarlık kazanç sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde ise 532 tonluk Türk somonu dış satımından 3 milyon 919 bin 22 dolarlık gelir elde edildi.
Doğu Karadeniz'den yapılan Türk somonu ihracatı da geçen yılın ilk ayına göre miktarda yüzde 186, değerde yüzde 168 arttı.
Söz konusu dönemde Rusya Federasyonu, Belarus ve Vietnam bölgeden en fazla Türk somonu satılan üç ülke oldu.
Bölge ihracatının 9 milyon 909 bin 588 dolarlık kısmı ise Trabzon'dan gerçekleştirildi.

“DAHA GÜÇLÜ MARKA HALİNE GETİRMEK"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türk somonu ihracatının ülke ve bölge olarak ocakta ciddi oranda arttığını söyledi.
Söz konusu ürün ihracatındaki artışın sevindirici olduğunu belirten Kalyoncu, "Özellikle Doğu Karadeniz'den yapılan ihracat miktarda yüzde 186, değerde yüzde 168 yükseldi. Trabzon'un payı da önemli. Bölgeden yaklaşık 10 milyon dolarlık ihracat buradan gerçekleştirildi." dedi.
Kalyoncu, ülke ve bölge olarak Türk somonu ihracatını önemsediklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemlerde üretim kapasitesini artırmayı, yeni pazarlara açılmayı ve yurt dışı fuarlarla tanıtım faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amacımız Türk somonunu dünya pazarlarında daha güçlü marka haline getirmek." diye konuştu.
Türk somonuna ilginin her geçen gün arttığına işaret eden Kalyoncu, bu ilginin de Türk somonunun gelecekteki ihracat potansiyelini ortaya koyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

