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Türk Tekstilciler ABD Pazarındaki Paylarını Arttırmayı Hedefliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 23:34 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en güçlü sektörlerinden tekstil sektörü, Amerika’nın moda merkezi New York’ta bu yıl ilk kez düzenlenen bir fuarda Türk markalarını Amerikalı tüketicilere yakınlaştırdı

Türk Tekstilciler ABD Pazarındaki Paylarını Arttırmayı Hedefliyor

Türkiye’nin en güçlü sektörlerinden tekstil sektörü, Amerika’nın moda merkezi New York’ta bu yıl ilk kez düzenlenen bir fuarda Türk markalarını Amerikalı tüketicilere yakınlaştırdı.

İTHİB (İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri ) tarafından organize edilen fuara Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Bilici de katıldı.

Fuarı izleyen Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay fuarın öneminden söz etti. “Türkiye’nin dünya tekstil ithalatındaki yeri %3’ler civarında. Amerika’daki payımız ise 600 milyon dolar civarında, yani Amerika’daki payımız tekstilde %2,2 civarında. Biz burada önemli bir potansiyel olduğumuzu düşünüyoruz” diyen Turagay, B2B (Business to business) pazarlama modeliyle yapılan ve Türk markalarını ABD’deki müşterilerle buluşturan fuarın başarılı olmasını beklediklerini, sonuçları değerlendirip model başarılı olursa bu modeli başka sektörlerde de uygulamayı amaçladıklarını belirtti.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise ABD ile Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefine en somut katkılardan birini sağlayacak sektörün tekstil sektörü olacağını belirtti ve tekstil sektörünün Türkiye’ye en fazla katma değer sağlayan sektörlerin başında geldiğini, tekstil ve hammaddeleri sektörü yöneticilerinin “dünya tekstil arenasında da söz sahibi” olduklarını kaydetti. Öksüz ileride sadece katılım sağlanan fuarlar değil, ev sahipliği yapacakları fuarları organize ederek Türk tekstillerini dünya pazarlarında daha iyi duruma getirmek için çalışacaklarını vurguladı.

New York Inter Continental Barclay otelinde düzenlenen fuara Türkiye’nin önde gelen 32 kumaş firması katıldı. Fuara ABD’de önde gelen tekstil alıcıları ve New York dışından gelen küresel müşteriler davet edildi. Fuarda ayrıca İTHİB’in de 2020 stratejisi odak alınarak sürdürülebilirlik temasıyla ilgili paneller düzenlendi.

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