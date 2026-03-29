Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’den 5G ve 81 il vurgusu! “Geleceği inşa eden biz olacağız”

Türkiye nefesini tuttu, 5G sürecini bekliyor. 1 Nisan 2026 itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye, 5G’ye geçecek. Süreçle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin; “En uzak köyümüzden en kalabalık şehrimize kadar yükselen bu başarının arkasında, çalışanlarımızın üstün gayreti, emeği ve sarsılmaz özverisi var.” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’den 5G ve 81 il vurgusu! “Geleceği inşa eden biz olacağız”

Türk Telekom’un “81 İLDE 5G VAR” paylaşımını alıntılayan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin; “Dünü inşa eden bizdik 5G ile geleceği inşa eden de biz olacağız” dedi.

Türk Telekom ayrıca 5G’DE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR NELERDİR? diye bir içerik de paylaştı. Burada vatandaşın 5G’yi doğru anlaması amaçlanıyor.

YANLIŞ: 5G gelince 4.5G hattımı kullanamayacağım
DOĞRU: Mevcut hattınızla 4.5G kullanmaya devam edebilirsiniz. 5G hızından yararlanmak için ise 5G destekli bir cihazınızın olması yeterli.

YANLIŞ: 5G internet kotamı daha hızlı bitirir

DOĞRU: Kotayı bitiren şey hız değil, ne kadar veri kullandığınızdır.

YANLIŞ: 5G sadece daha hızlı video indirmek içindir

DOĞRU: 5G’nin getirdikleri hızın da ötesindedir. Yüksek hıza ek olarak, gecikme süresi azalır, oyunlarda donma azalır. Görüntülü görüşmeler daha akıcı olur.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’den 5G ve 81 il vurgusu! “Geleceği inşa eden biz olacağız” 1

YANLIŞ: 5G sadece telefonlar için var

DOĞRU: Akıllı şehirler, otonom araçlar ve uzaktan sağlık hizmetleri 5G ile mümkün hale geliyor. Nesnelerin interneti daha da gelişiyor ve yeni nesil uygulamalar hayatımıza giriyor.

YANLIŞ: 5G sadece büyükşehirlerde hizmet verir

DOĞRU: Türk Telekom 5G sadece büyükşehirlerde değil, 81 ilde 5G hizmeti sunar.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

