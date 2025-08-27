Türk Telekom'da zam tarifesi belli oldu! KAP'a bildirdi, o tarihten sonra geçerli olacak

Türk Telekom, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) aldığı karar doğrultusunda, toptan tarifelerde yılda iki kez artış yapma hakkı kazandığını açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, BTK’nın 31 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde, Türk Telekom’un düzenlemeye tabi toptan hizmetlerinin tek seferlik ve aylık ücretleri, maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde güncellenebilecek.

NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Tarife güncellemelerinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) esas alınacak. Buna göre yapılacak artışlar, ilgili dönemdeki ÜFE’nin 2025 Nisan ayı ÜFE’sine oranını aşamayacak.

Türk Telekom, yeni tarifeleri yürürlüğe girmeden en az bir ay önce kamuoyuyla paylaşacak. Düzenleme, 1 Temmuz 2026’dan itibaren yapılacak güncellemeler için geçerli olacak.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI!

Şirketten KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şöyle:



"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 31.07.2025 tarih ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde sektörde öngörülebilirliğin ve esnekliğin sağlanması, yeni yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toptan ücretlerinin güncellenmesine yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda; Şirketimiz tarafından toptan seviyede sunulan düzenlemeye tabi hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretlerinin maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde güncellenebilmesine karar verilmiştir"