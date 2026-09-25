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Türk Telekom’dan dijital geleceğe yeşil finansman gücü

Türk Telekom, çevreci teknoloji, yenilenebilir enerji ve dijital dönüşüm yatırımlarını sürdürüyor. COP31’in “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olan şirket, New York İklim Haftası’nda sürdürülebilir finans stratejisini paylaştı. Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, sürdürülebilirliğin stratejilerinin merkezinde olduğunu belirtti.

Türk Telekom’dan dijital geleceğe yeşil finansman gücü

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak amacıyla çevreci teknoloji ve yenilenebilir enerji yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek küresel iklim zirvesi COP31’in “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olan Türk Telekom, ABD’de gerçekleştirilen New York İklim Haftası kapsamında sürdürülebilir finans stratejisini paylaştı.

Türkiye’yi uçtan uca bağlayan fiber altyapıdan, 5G ve ötesi mobil altyapıya, veri merkezlerinin güçlendirilmesinden yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar geniş bir alanda sürdürdüğü faaliyetler için yatırım kapasitesini sürekli artıran Türk Telekom, sermaye piyasalarındaki güçlü konumu sayesinde finansman kaynaklarını çeşitlendirerek dijital gelecek yatırımlarını güvence altına alıyor. Finans sektörü dışında Türkiye'deki ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştirerek 500 milyon ABD doları kaynak sağlayan Türk Telekom, 2025 yılının Ekim ayında ise 7 yıl vadeli 600 milyon ABD doları tutarındaki yeşil eurobond ihracıyla toplam yeşil finansman hacmini 1,1 milyar ABD dolarına yükseltti ve sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmine ulaştı.

Türk Telekom’dan dijital geleceğe yeşil finansman gücü 1

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“Sürdürülebilir Finans 2.0: Sermaye Piyasalarında Sürdürülebilirlik Gündeminin Gelişimi” başlıklı panelde değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, “Türkiye’yi geleceğe taşıyan dijital dönüşüm yatırımlarımıza hızla devam ederken, sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla altyapımızı en yeni çevreci teknolojilerle geliştiriyor, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. COP31’in Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olarak bu vizyonumuzu küresel ölçekte ortaya koyarken, COP31 kapsamında ortaya koyduğumuz Yarına Sözümüz Var yaklaşımımızı sürdürülebilir finansman anlayışımızla destekliyoruz. Uzun vadeli yatırımlarımıza ve finansman kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Finans sektörü dışındaki şirketler arasında Türkiye’nin ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştiren şirket olmamızın yanı sıra ulaştığımız 1,1 milyar ABD doları seviyesindeki yeşil finansman hacmi ile sektörümüzde bu alanda lider konumdayız. Sürdürülebilirlik ilkeleriyle entegre, şeffaf ve sorumlu bir finansman anlayışını benimserken, uluslararası sermaye piyasalarında elde ettiğimiz güven ve farklı finansman kaynaklarına erişim kapasitemiz stratejik yatırımlarımızı destekleyen önemli bir güç oluşturuyor. Elde ettiğimiz kaynaklar ile yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği sağlayan yatırımlar başta olmak üzere birçok yeşil projenin yanında, dijital kapsayıcılığımızı artıracak yatırımlarımızın finansmanını sağlayacağız. Finansal performansımızı, yatırım kapasitemizi ve risk yönetimi yaklaşımımızı şeffaf biçimde paylaşmaya devam ederken, Türkiye’nin dijital geleceğine uzun vadeli değer yaratacak yatırımlarımızı da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.  

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Türk Telekom dijital
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