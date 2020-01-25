Türk Telekom, Elazığ'da kesintisiz iletişim için tüm tedbirleri aldığını bildirdi

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, dün akşam meydana gelen depremin ardından Türk Telekom'un her kademeden ekiplerinin sahaya indiği belirtildi.

Kesintisiz iletişimi sağlamak adına tüm tedbirleri alan Türk Telekom'un, bölgedeki vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı hız kesmeden sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Depremin en yoğun şekilde hissedildiği Elazığ'da öncelikli alanlarda konumlandırılan acil iletişim ve mobil iletişim araçları, depremzedelere ücretsiz iletişim hizmeti sunmaya devam ediyor. AFAD'ın daveti üzerine deprem bölgesine hareket eden Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) ise yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine etkin bir şekilde destek veriyor.

İlk etapta Elazığ PTT ve Valilik önünde olmak üzere, Elazığ ve Malatya genelindeki 547 ankesörlü telefon, sabit ve mobilde yurt içinde tüm yönlere ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Deprem sonrası bölgede hizmet veren tüm kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları altyapı hizmetlerini karşılayan Türk Telekom yardım koordinasyon sürecine destek olmaya devam ediyor.