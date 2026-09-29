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Türk Telekom ile Stanford’dan liderlerin gelişimi için önemli iş birliği

Türk Telekom, Liderlik Okulu kapsamında Stanford Küresel ve Çevrim İçi Eğitim Merkezi (CGOE) ile “Shaping Culture, Leading Change” programını başlattı. Programla üst düzey yöneticilerin kurumsal dönüşüme liderlik edecek stratejik yetkinliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İskender Bayrak, liderlerin inovasyon, değişim yönetimi ve stratejik iletişim yetkinliklerinin geliştirileceğini belirtti.

Türk Telekom ile Stanford’dan liderlerin gelişimi için önemli iş birliği

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda yatırımlarına aralıksız devam eden Türk Telekom, teknoloji yatırımlarımız ve globalleşme odağımızın yanı sıra dönüşüme yön verecek yetkin insan kaynağının gelişimi için yeni projeler hayata geçiriyor. Yarının dünyasında kritik rol oynayacak yetkinlikleri kuruma kazandırmayı amaçlayan Türk Telekom Akademi, Liderlik Okulu çatısı altında geleceğin liderlik kapasitesini sistematik ve sürdürülebilir bir yapıda inşa ediyor. Liderlik gelişimini kurum kültürünün ve dijital dönüşümün en önemli unsurlarından biri olarak konumlandıran Türk Telekom Akademi, segmente edilmiş ve seviyelendirilmiş Liderlik Gelişim Programları ile yöneticilerin kurumsal dönüşüme liderlik edecek stratejik yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İskender Bayrak, “Teknolojinin gücünü yetkin insan kaynağımızla buluşturmayı, dijital dönüşüm yolculuğumuzun en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda Türk Telekom Akademi ile çalışanlarımızın sürekli gelişimini destekliyor, çalışanlarımıza yaptığımız yatırımı milli yetenek ekosistemine ve ülkemizin dijital geleceğine güç kattığına inanıyoruz. Yetenek kazanımına, elde tutmaya ve geleceğin liderlerini yetiştirmeye büyük önem veriyor, güçlü bir yetenek ekosisteminin güçlü liderlik anlayışıyla mümkün olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Çalışan deneyimini odağımıza alarak yöneticilerimizin ekiplerine güven veren, gelişimi destekleyen ve her bir çalışanımıza değerli hissettiren bir çalışma ortamı sunmalarını son derece önemsiyoruz. Ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik ederken, hayata geçirdiğimiz bu program sayesinde liderlerimizin inovasyon, değişim yönetimi ve stratejik iletişim yetkinliklerini en üst seviyeye taşıyarak gelişimleri için güçlü bir katkı sunacağız” dedi.

8 HAFTALIK ÜST DÜZEY LİDERLİK YOLCULUĞU

Türk Telekom Akademi Liderlik Okulu kapsamında Türk Telekom’da görev yapan direktör seviyesindeki yöneticiler için tasarlanan “Shaping Culture & Leading Change” programı kapsamında 4 modül ve 7 başlıkta gerçekleştirilecek olan eğitimler tamamen İngilizce yürütülecek. Titiz bir değerlendirme süreciyle belirlenecek üst düzey yöneticilerin katılacağı eğitimler, doğrudan Stanford öğretim üyeleri ve eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek. CGOE’nin bünyesindeki Stanford Kurumsal Eğitim’in en önemli programlarından biri olan “Shaping Culture & Leading Change”, canlı çevrim içi derslerin yanı sıra katılımcıların kendi hızlarında ilerleyebildikleri öğrenme modülleri, uygulamaya yönelik pratik tartışma oturumları ve program sonunda gerçekleştirilecek bitirme projesi sunumlarından oluşuyor.

DÖNÜŞÜM, İNOVASYON VE ÇALIŞAN DENEYİMİ ODAKLI İÇERİK

Türk Telekom Akademi’nin liderlik gelişimi çerçevesinde önceliklendirdiği kritik yetkinlikler üzerine kurgulanan program içeriği; inovasyon ve değişim yönetimi, derinlemesine iletişim ve bağ kurma, kişisel gelişim ve duygusal olgunluk ile takdir kültürü temellerine dayanıyor. Güçlü liderlik kültürüyle çalışan bağlılığını, kurumsal çevikliği ve performansı artırmayı planlayan Türk Telekom, bu stratejik adımla globalleşme odağı doğrultusunda kurumsal dönüşüme ve Türkiye'nin teknoloji ekosistemine yön veren liderlik kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom
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