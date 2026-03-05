FİNANS

Türk Telekom’un 5G destekli hava sahası yönetimi çözümüne GTI Awards’ta birincilik ödülü

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, 5G ve ötesi teknolojilerde geliştirdiği yenilikçi çözümlerle küresel arenada takdir görmeye devam ediyor. Türk Telekom, iştiraki Argela tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı Trafik Yönetimi (UTM) sistemini 5G alanında tüketicilere ve işletmelere yenilikçi servisler sunan Uygulama Programlama Arayüzleri (API) sistemi ile birleştirerek, yenilikçi bir platform oluşturdu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Teknoloji üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonuna öncülük etme doğrultusunda stratejik çalışmalarına devam eden Türk Telekom, gökyüzünde dijital dönüşüm sağlayan milli teknolojisiyle uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Türk Telekom, iştiraki Argela tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı Trafik Yönetimi (UTM) sistemini 5G alanında tüketicilere ve işletmelere yenilikçi servisler sunan Uygulama Programlama Arayüzleri (API) sistemi ile birleştirerek yenilikçi bir platform oluşturdu. Söz konusu platform, mobil şebeke kabiliyetlerini hava sahası yönetimiyle entegre eden dünyadaki ilk milli çözüm olma niteliği taşıyor.

İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen GTI Awards’ta “Yenilikçi Ürün ve Çözüm” kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen teknoloji, mobil iletişim altyapısını hava sahası yönetimiyle bir araya getiren yapısıyla hava ulaşım sistemlerine öncü uygulamalar arasında gösterildi.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ediyor, geleceği şekillendirecek yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü çalışmalar yapıyoruz. 5G ve ileri mobil teknolojilerde geliştirdiğimiz milli çözümlerin küresel ölçekte ödülle taçlandırılmasından büyük gurur duyuyoruz. Mobil şebeke kabiliyetlerinin sadece karasal iletişimde değil, hava sahası yönetiminde de etkin biçimde kullanılabileceğini yenilikçi çözümümüz ile küresel arena göstermiş olduk. Türk Telekom olarak, teknoloji üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

DİJİTAL REGÜLASYON SİSTEMİ SUNUYOR

Telekomünikasyon sektöründe standart şebeke açık arayüzlerini API (Uygulama Programlama Arayüzü) olarak tanımlayan ve geliştiren Linux Foundation tarafından, GSMA iş birliğiyle yürütülen açık kaynaklı CAMARA projesini destekleyen Türk Telekom’un güçlü 5G altyapısı ve iştiraki Argela’nın milli mühendislik gücüyle geliştirilen Argela UTM çözümü; geleceğin ulaşım standartlarını farklı bir boyuta taşıyor. Uygulama Programlama Arayüzleri (API) ile UTM sistemlerini tek bir platformda birleştiren çözüm, dünyadaki ilk uygulama olma özelliğini taşıyor. GSMA tarafından desteklenen CAMARA API projesinin en başarılı örneklerinden biri olarak ödüle layık görülen çözüm; düşük irtifa hava sahasının güvenli, akıllı ve gerçek zamanlı yönetimini sağlayan dijital bir regülasyon sistemi sunuyor.

