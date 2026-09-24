FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türk Telekom’un grup şirketi Argela ve Stanford Araştırma Enstitüsü’nden yeni nesil iletişim teknolojileri için stratejik iş birliği

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, güçlü teknoloji altyapısı, Ar-Ge birikimi ve mühendislik yetkinliğiyle Türkiye’de geliştirilen teknolojileri dünya çapındaki araştırma ve inovasyon ekosistemiyle buluşturmaya devam ediyor.

Türk Telekom’un grup şirketi Argela ve Stanford Araştırma Enstitüsü’nden yeni nesil iletişim teknolojileri için stratejik iş birliği

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, "Türk Telekom olarak güçlü altyapımız, teknoloji birikimimiz, Ar-Ge yatırımlarımız ve mühendislik gücümüzle Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendirirken, ülkemizde geliştirdiğimiz yetkinlikleri dünya ile buluşturmayı da önemsiyoruz. Türkiye’de üretilen teknolojilerin global iş birlikleriyle büyümesinin, ülkemizin Ar-Ge gücünü daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz. Türkiye’nin teknoloji tüketen değil, üreten, geliştiren ve dünya pazarlarına ihraç eden bölgesel ve küresel bir teknoloji merkezi haline gelmesi hedefiyle yatırımlarımızı ve yerli Ar-Ge çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, güçlü teknoloji altyapısı, Ar-Ge birikimi ve mühendislik yetkinliğiyle Türkiye’de geliştirilen teknolojileri dünya çapındaki araştırma ve inovasyon ekosistemiyle buluşturmaya devam ediyor. Türk Telekom’un grup şirketi Argela, ABD’de Silikon Vadisi’nin köklü araştırma kuruluşlarından Stanford Araştırma Enstitüsü (SRI) ile yeni nesil iletişim teknolojileri alanında ortak araştırma ve geliştirme çalışmalarını kapsayan stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Türk Telekom’un teknoloji vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen iş birliği, Türkiye’de geliştirilen mühendislik yetkinliğinin uluslararası araştırma birikimiyle güçlendirilmesi ve Türk mühendislik gücünün küresel teknoloji ekosistemine taşınması açısından önemli bir adım niteliği taşıyor. Argela’nın telekomünikasyon teknolojilerindeki mühendislik deneyimi ile SRI’ın yaklaşık 80 yıllık araştırma ve inovasyon birikimini buluşturan ortaklıkla, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülecek.

Türk Telekom’un grup şirketi Argela ve Stanford Araştırma Enstitüsü’nden yeni nesil iletişim teknolojileri için stratejik iş birliği 1

“TÜRK MÜHENDİSLİK GÜCÜNÜ DÜNYAYA TAŞIYORUZ”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin “Türk Telekom olarak güçlü altyapımız, teknoloji birikimimiz, Ar-Ge yatırımlarımız ve mühendislik gücümüzle Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendirirken, ülkemizde geliştirdiğimiz yetkinlikleri dünya ile buluşturmayı da önemsiyoruz. Türkiye’nin yalnızca teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, geliştiren ve dünyaya taşıyan bir ülke olması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Grup şirketimiz Argela’nın mühendislik gücü de bu vizyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor. SRI ile hayata geçirilen bu iş birliğiyle Türkiye’de oluşan mühendislik birikimini Silikon Vadisi’nin köklü araştırma ekosistemiyle buluşturuyoruz. Test ve geliştirme süreçleri Türkiye’de yürütülecek proje kapsamında kazanacağımız deneyimi, milli Ar-Ge gücümüzle üreteceğimiz yeni teknolojilerde somut değere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de üretilen teknolojilerin global iş birlikleriyle büyümesinin, ülkemizin Ar-Ge gücünü daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz. Türkiye’nin teknoloji tüketen değil, üreten, geliştiren ve dünya pazarlarına ihraç eden bölgesel ve küresel bir teknoloji merkezi haline gelmesi hedefiyle yatırımlarımızı ve milli Ar-Ge çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLEN TEKNOLOJİ GLOBAL İŞ BİRLİKLERİYLE GÜÇLENİYOR

İş birliğinin ilk odağında, geleceğin iletişim şebekelerinin ihtiyaç duyduğu yüksek hızlı paket işleme teknolojileri yer alıyor. Proje kapsamında, bugün özel amaçlı donanımlar üzerinden gerçekleştirilen yüksek performanslı işlemlerin GPU tabanlı programlanabilir platformlara taşınmasına yönelik yeni bir yaklaşım üzerinde çalışılacak. Bu sayede daha esnek, farklı ihtiyaçlara daha kolay uyarlanabilen ve maliyet etkin yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mercedes frene bastı! 800 milyon euroluk tasarruf planıMercedes frene bastı! 800 milyon euroluk tasarruf planı
Bakan Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'teBakan Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'te

Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.