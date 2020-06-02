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Türkbükü'ndeki otelin günlük 1000 lira şezlong ücretine tepki

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.06.2020 17:29 | Son Güncelleme

Normalleşme süreci kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırılınca Türkiye turizminin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine tatilciler gelmeye başladı. Geçmiş dönemlerde de yüksek fiyatlarla gündeme gelen Türkbükü'ndeki otelin bu yılki fiyatları da şaşırttı. Müşterilere gönderilen davetin elektronik postasına göre, 2 şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlendi. Oda ve yemek ücretlerinin dahil olmadığı fiyatları duyanlar ise tepki gösterdi.

Türkbükü'ndeki otelin günlük 1000 lira şezlong ücretine tepki

Koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla şehirler arası seyahat kısıtlaması da 81 ilde tamamen kaldırıldı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilenler, tatil beldelerini doldurmaya başladı. Türkiye ve dünya turizminin gözde merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine de tatilciler gelmeye başladı. Otel, plaj, kafe ve restoranlarda 'yeni normal'e uyum sağlanarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden faaliyete geçildi. Pandemi süreci dolayısıyla düşük kapasiteyle hizmet verilen bazı işletmelerde oda, beach kullanımı, şezlong ve loca fiyatlarına zam yapıldı. Geçmiş dönemlerde de yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Türkbükü'ndeki otelin bu yılki fiyatları da şaşırttı. Müşterilere gönderilen davetin elektronik postasında 2 şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlendiği bilgisi yer aldı. Fiyatlara oda ve yemeğin dahil olmadığı belirtilirken, 2 kişilik paket içinde maksimum 4 sandalye, maksimum 3 şezlong, 2 plaj havlusu, 2 kez soğuk-sıcak havlu servisi, meyve tabağı ve yiyecek- içecek harcamalarında yüzde 10 indirimin yer aldığı açıklandı. Fiyatları duyan Bodrumlular ise yüksek rakamlara tepki gösterdi.

Fiyatların aşırı derecede yüksek olduğunu söyleyen Bodrumlulardan Yalçın Baysal, "Bu fiyatlara inanamıyorum. Oraya gidenler bellidir. Parası olan gider ama biz gitmeyiz. Ayıptır, yazıktır, günahtır " diye konuştu.

'ÜNLÜLERE VEYA TURİSTLERE GÖRE DAVRANILIYOR'

Fiyatları yüksek bulanlardan Gülbahar Savaşçı, "Bu fiyatlar hiç normal değil. Genel olarak aslında Bodrum'da hayat pahalı değil. Bazı yerler çok ekonomik ama insanların tercihine göre değişiyor. Gidip Türkbükü'nde bir şeyler yemek pahalı ama merkezde bir şeyler yemek daha ekonomik. Kişiye göre muamele yapılıyor. Normalde Bodrum bu kadar pahalı değil. Ben bu fiyatların saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ünlülere veya turistlere göre davranılıyor" dedi.

Yaz kış Bodrum'da yaşayan Süreyya Türkoğlu, "Bu işletmenin fiyatlarını kızımdan duydum. Korkunç rakamlar. Buralara gidilmez, diye düşünüyorum. Bu şekilde olmaması gerekiyor. İşletmeler yarı kapasiteyle çalışıyor ancak bu kadar da olmamalı. Zaten bu işletmeler normalde de pahalı olan yerlerdi ancak herhalde artık gidilmeyecektir. Ben 6 yıldır burada yaşıyorum. Her bütçeye göre yaşayabilecek yerler var ama seçip bakmak lazım. Bu yerler benim sınırlarımın dışında, ben kendi sınırlarıma uygun yerlere gidiyorum ve oldukça mutluyum" diye konuştu.

'BELİRLİ PROFİLİN ÜSTÜNDEKİLERE HİZMET VERİYORLAR'

Otelin belirlediği fiyatları değerlendiren Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, "Bu fiyatları genelleştirmemek gerekiyor. Bu tamamen Türkbükü'nde yer alan bir butik otelin kendi misafirlerine uyguladığı paket sistemidir. Aylık rakamlara bakınca çok fahiş bir rakam gibi gözüküyor. Günlük fiyatlara bakıldığında ise verilen özel hizmetin karşılığı olduğunu görüyorum. Uygulanan rakamlar normaldir. Otel zaten belirli bir profilin üstündeki vatandaşlarımıza hizmet veren otelimizdir. Özel bir hizmet veriyorlar. Tamamen gün boyu kendilerinin kullanacağı, kimsenin sırtının o şezlonglara değmeyeceği bir hizmet veriyorlar. Olaya bu yönden bakıldığında rakamların doğru olduğunu düşünüyorum. Bu ücretler koronavirüs öncesinde de beach’lerde insanların harcadığı fiyatlarla hemen hemen aynı. Otellerin de kapasiteleri yarı yarıya düşürmeleri istendi. Sahanın içinde olmayan kişiler bunların çok yüksek olduğunu düşünecektir" dedi.

Bodrum'da işletme sahibi Selin Özsuer ise "Koronavirüs dolayısıyla tüm tedbirleri aldık. Kapasitelerimiz düştü. Kişi sayıları, koltuk sayıları, sandalye sayıların azaltıldı. Şu anda rezervasyonlar başladı. Dış kaynaklı misafirlerimiz ne yazık ki olmadı. İnsanlar çok fazla karantina altında kaldıkları için gelmeye başlayacaklar, diye ümit ediyoruz. Biraz hareketlenme var. Şu an için haziran ayından yüzde 25 kapasiteyle çalışıyoruz” diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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