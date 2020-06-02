Türkbükü'ndeki otelin günlük 1000 lira şezlong ücretine tepki

Koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla şehirler arası seyahat kısıtlaması da 81 ilde tamamen kaldırıldı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilenler, tatil beldelerini doldurmaya başladı. Türkiye ve dünya turizminin gözde merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine de tatilciler gelmeye başladı. Otel, plaj, kafe ve restoranlarda 'yeni normal'e uyum sağlanarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden faaliyete geçildi. Pandemi süreci dolayısıyla düşük kapasiteyle hizmet verilen bazı işletmelerde oda, beach kullanımı, şezlong ve loca fiyatlarına zam yapıldı. Geçmiş dönemlerde de yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Türkbükü'ndeki otelin bu yılki fiyatları da şaşırttı. Müşterilere gönderilen davetin elektronik postasında 2 şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlendiği bilgisi yer aldı. Fiyatlara oda ve yemeğin dahil olmadığı belirtilirken, 2 kişilik paket içinde maksimum 4 sandalye, maksimum 3 şezlong, 2 plaj havlusu, 2 kez soğuk-sıcak havlu servisi, meyve tabağı ve yiyecek- içecek harcamalarında yüzde 10 indirimin yer aldığı açıklandı. Fiyatları duyan Bodrumlular ise yüksek rakamlara tepki gösterdi.

Fiyatların aşırı derecede yüksek olduğunu söyleyen Bodrumlulardan Yalçın Baysal, "Bu fiyatlara inanamıyorum. Oraya gidenler bellidir. Parası olan gider ama biz gitmeyiz. Ayıptır, yazıktır, günahtır " diye konuştu.

'ÜNLÜLERE VEYA TURİSTLERE GÖRE DAVRANILIYOR'

Fiyatları yüksek bulanlardan Gülbahar Savaşçı, "Bu fiyatlar hiç normal değil. Genel olarak aslında Bodrum'da hayat pahalı değil. Bazı yerler çok ekonomik ama insanların tercihine göre değişiyor. Gidip Türkbükü'nde bir şeyler yemek pahalı ama merkezde bir şeyler yemek daha ekonomik. Kişiye göre muamele yapılıyor. Normalde Bodrum bu kadar pahalı değil. Ben bu fiyatların saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ünlülere veya turistlere göre davranılıyor" dedi.

Yaz kış Bodrum'da yaşayan Süreyya Türkoğlu, "Bu işletmenin fiyatlarını kızımdan duydum. Korkunç rakamlar. Buralara gidilmez, diye düşünüyorum. Bu şekilde olmaması gerekiyor. İşletmeler yarı kapasiteyle çalışıyor ancak bu kadar da olmamalı. Zaten bu işletmeler normalde de pahalı olan yerlerdi ancak herhalde artık gidilmeyecektir. Ben 6 yıldır burada yaşıyorum. Her bütçeye göre yaşayabilecek yerler var ama seçip bakmak lazım. Bu yerler benim sınırlarımın dışında, ben kendi sınırlarıma uygun yerlere gidiyorum ve oldukça mutluyum" diye konuştu.