FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Turkcell hisseleri Türkiye Varlık Fonu haberiyle yükseldi

Turkcell hisseleri Türkiye Varlık Fonu haberiyle yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

Turkcell hisseleri, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), şirketin yüzde 26,2'lik hisselerini alacağı haberleri sonrası yüzde 5,8 yükselişle 15,62 liradan işlem görüyor.

Turkcell hisseleri Türkiye Varlık Fonu haberiyle yükseldi

Borsa İstanbul'da işlem gören Turkcell hisseleri, dün 14,93 lirayı görmesinin ardından günü yüzde 0,14 artışla 14,76 liradan tamamladı. Türkiye Varlık Fonu'nun, Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissedarı olacağına ilişkin haberlerin ardından Turkcell hisseleri yeni güne yükselişle başladı.

Turkcell hisseleri, 15,27 liradan güne başlarken, en yüksek 15,84 lirayı gördü. Turkcell hisseleri, saat 10.35 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 5,8'lik değer kazancıyla 15,62 liradan işlem görüyor. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 34,4 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

Dün akşam yapılan açıklamaya göre TVF, toplam yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak. Telia, Turkcell'deki yüzde 24,02'lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell'den çıkış yapacak. LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24,8'e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepkiİBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki
Plakanıza ceza yazılmış olabilir!Plakanıza ceza yazılmış olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Taksit sayısı uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Taksit sayısı uzatıldı

70 milyar dolarlık dev satın alma

70 milyar dolarlık dev satın alma

Kıdem tazminatında yeni düzenleme

Kıdem tazminatında yeni düzenleme

Dev birleşmeye soruşturma

Dev birleşmeye soruşturma

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kıdem tazminatında yeni dönem

Kıdem tazminatında yeni dönem

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konut satışları bu ilçelerde koronavirüs dinlemedi

Konut satışları bu ilçelerde koronavirüs dinlemedi

Darphane altın taklitçilerinin cezalandırılması için gerekli yasal çalışma başlattı

Darphane altın taklitçilerinin cezalandırılması için gerekli yasal çalışma başlattı

İstanbul Havalimanı taksicilerinden İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki

İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki

1 Haziran itibariyle otobüs ve uçak bileti satışlarını ikiye katlandı

Bilet satışları ikiye katlandı

İkinci el otomobil alacaklara EFT uyarısı

İkinci el otomobil alacaklara EFT uyarısı

Kıdem tazminatında yeni düzenleme (Kıdem tazminatında yeni düzenleme ne zaman başlayacak?)

Kıdem tazminatında yeni düzenleme

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.