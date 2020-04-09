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Turkcell müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı için tüm önlemleri alıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2020 10:04 | Son Güncelleme

Turkcell, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında çok sayıda önlemi hayata geçirdi. Açık tutulan noktalar ve bu noktalarda bulunan ürünler düzenli olarak dezenfekte edilirken, mağaza metrekaresinin 10'da 1'i kadar müşteri kabul etme genelgesine sıkı sıkıya uyuluyor.Müşterilerin ve mağaza çalışanlarının sağlığının korunması için hem maske ve eldiven kullanılıyor hem de sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hizmet veriliyor.

Turkcell müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı için tüm önlemleri alıyor

Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak adına bir dizi önlem alan Turkcell, tüm Türkiye'ye Evde Hayat Var çağrısı yaparken, dışarı çıkmak zorunda olan kullanıcılar için de mağazalarında sıkı önlemler aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın "COVID-19 salgınına karşı 14 kural" videosunu tüm mağazalarındaki dijital ekranlarda yayınlayan Turkcell, çalışma sürelerinde kısıtlamaya gitti. AVM'lerdeki mağazalar kapatılırken AVM dışındaki mağazaların ise hafta içi ve cumartesi günleri 12.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermesi kararlaştırıldı. Ayrıca, İçişleriBakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge doğrultusunda mağaza metrekaresinin 10'da 1'i kadar müşteri kabul etme uygulamasına geçiş yapıldı. Sosyal mesafeyi korumak için de mağaza içlerine şeritler yerleştirildi.

KADRİ ÖZDAL: ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN EN İYİ VE KALİTELİ HİZMETİ VERMEYE DEVAM EDİYORUZ

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlere ilişkin şunları söyledi: "Turkcell tüm mağazalarında her zaman cihazların hijyenine son derece önem veriyor, günlük rutin dezenfeksiyon işlemlerini halihazırda yapıyordu. Tüm dünyaya yayılan ve hijyenin son derece önem taşıdığı koronavirüs önlemleri kapsamında biz de tüm çalışanlarımızın ve mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimizin sağlığı açısından tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık.

Mağazalarımızdaki ürünlerimiz her gün özenle dezenfekte ediliyor, çalışanlarımız eldiven ve maskelerini takıyor ve en önemlisi mağazaya giren tüm müşterilerimizle sosyal mesafemizi koruyarak onlara hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bizim için satış rakamından önce vatandaşlarımızın sağlığı geliyor."

TURKCELL SAĞLIK EKİBİNİN HAZIRLADIĞI VİDEOLAR MAĞAZALARDA

Koronavirüs salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın alınması gereken önlemlerle ilgili açıklamalarını iş ortakları ve çalışanları ile paylaşan Turkcell, özellikle mağazalarda maske - eldiven kullanımı ve sosyal mesafe kuralı üzerinde titizlikle duruyor. Mağaza çalışanları için standart olarak uygulanan kıyafet yönetmeliği de bu yönde esnetildi.

Turkcell içerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte iletişimin kesilmemesi için büyük özveride bulunan çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ettiği videoları da mağazaların dijital ekranlarında yayınlamaya başladı. Turkcell sağlık ekibi tarafından hazırlanan ve koronavirüs hakkında alınması gereken önlemlerinin anlatıldığı bir bilgilendirme videosu da tüm saha çalışanlarına gönderildi.

MAĞAZADAKİ MÜŞTERİLER İÇİN EL DEZENFEKTANI

Mağazalarını ve mağazalarda bulunan ürünleri günlük olarak dezenfekte eden Turkcell, müşterilerin kullanması için mağazalarına el dezenfektanları da yerleştirdi. Mağazaya giren müşteriler stantların üzerinde bulunan dezenfektanları gönül rahatlığı ile kullanabiliyorlar.

Turkcell ayrıca cep telefonları aracılığıyla virüs bulaşması riskine karşı kullanıcıları bilgilendirmek için "Telefon hijyeni nasıl sağlanır?" konulu bir video hazırladı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda el hijyeninin yanı sıra, cep telefonu hijyeninin de önemini vurgulanırken, cep telefonlarının güvenle nasıl temizlenmesi gerektiği anlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Turkcell, koronavirüs salgını,

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