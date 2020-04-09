Turkcell müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı için tüm önlemleri alıyor

Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak adına bir dizi önlem alan Turkcell, tüm Türkiye'ye Evde Hayat Var çağrısı yaparken, dışarı çıkmak zorunda olan kullanıcılar için de mağazalarında sıkı önlemler aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın "COVID-19 salgınına karşı 14 kural" videosunu tüm mağazalarındaki dijital ekranlarda yayınlayan Turkcell, çalışma sürelerinde kısıtlamaya gitti. AVM'lerdeki mağazalar kapatılırken AVM dışındaki mağazaların ise hafta içi ve cumartesi günleri 12.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermesi kararlaştırıldı. Ayrıca, İçişleriBakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge doğrultusunda mağaza metrekaresinin 10'da 1'i kadar müşteri kabul etme uygulamasına geçiş yapıldı. Sosyal mesafeyi korumak için de mağaza içlerine şeritler yerleştirildi.

KADRİ ÖZDAL: ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN EN İYİ VE KALİTELİ HİZMETİ VERMEYE DEVAM EDİYORUZ

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlere ilişkin şunları söyledi: "Turkcell tüm mağazalarında her zaman cihazların hijyenine son derece önem veriyor, günlük rutin dezenfeksiyon işlemlerini halihazırda yapıyordu. Tüm dünyaya yayılan ve hijyenin son derece önem taşıdığı koronavirüs önlemleri kapsamında biz de tüm çalışanlarımızın ve mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimizin sağlığı açısından tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık.