'Türkiye, 3 yıl içinde altın ticaretinin merkezi olacak'

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek esaslar dahilinde mümkün olacak.

Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın yayımlandığı günün sektör için çok tarihi ve önemli olduğunu ifade ederek, "Bu önemli düzenleme için Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Berat Albayrak başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara Türk kuyumculuğu adına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Düzenlemeyi Türk kuyumculuğunun üretim ve ihracatını önemli ölçüde artıracak bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Atayık, "Yolcu beraberinde 5 kilograma kadar altın getirilmesiyle Türkiye, dünyanın altın ticaretinin merkezi olma yönünde çok önemli bir adım atmış olacak. Türkiye, 3 yıl içinde dünya altın ticaretinin merkezi olacak." dedi.