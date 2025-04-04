FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye - AB görüşmesinde 'vize' gündemi! 'Diyalog iyi başladı' Bakan Şimşek'ten yatırım sinyali geldi...

Türkiye - AB görüşmesinde 'vize' gündemi! 'Diyalog iyi başladı' Bakan Şimşek'ten yatırım sinyali geldi...

04.04.2025 12:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile işbirliğini artırmak ve ilişkileri yeniden canlandırmak istediğini belirterek, ekonomide diyaloğun iyi başladığını söyledi. Bakan Şimşek, "Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasını gündeme getirdik" sözlerini kullandı.

Türkiye - AB görüşmesinde 'vize' gündemi! 'Diyalog iyi başladı' Bakan Şimşek'ten yatırım sinyali geldi...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu kapsamında 6 yıl aradan sonra ilk toplantının yapıldığına işaret eden Şimşek, "Bu, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi anlamında çok önemli ve olumlu bir adım" dedi.
AA-20250403-37524582-37524580-TURKIYEAB_YUKSEK_DUZEYLI_EKONOMIK_DIYALOGU_TOPLANTISI_BASLADI

TOPLANTI HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Bakan Şimşek, üst düzey AB yetkilileriyle yapılan diyalog toplantısının olumlu geçtiğini vurgulayarak, "Oldukça yapıcı bir atmosferde geçti. Çok verimli toplantılar oldu. Hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalar da dahil olmak üzere Avrupa'nın görünümü, Türkiye ekonomisinin görünümü gibi konuları konuştuk. Özellikle Türkiye'nin reform çabalarını, Türkiye'nin dezenflasyon çabalarını anlatma fırsatı bulduk" diye konuştu.
AA-20250403-37524582-37524581-TURKIYEAB_YUKSEK_DUZEYLI_EKONOMIK_DIYALOGU_TOPLANTISI_BASLADI

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ CANLANIYOR

AB'nin de yeni dönem politikalarına ilişkin bir perspektif sunduğuna dikkat çeken Şimşek, "Dünyada önemli değişimler yaşanıyor. AB de Türkiye de bu gelişmelerden etkileniyor. Birlikte çalışarak bu gelişmelerin etkilerini nasıl sınırlayabiliriz, AB ve Türkiye'nin menfaatine nasıl işbirliğine gidebiliriz, onları konuştuk. Üçüncü ülkelerde işbirliğini konuştuk. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasını gündeme getirdik" değerlendirmesinde bulundu.
AA-20250403-37524582-37524578-TURKIYEAB_YUKSEK_DUZEYLI_EKONOMIK_DIYALOGU_TOPLANTISI_BASLADI

VİZE SERBESTİSİ KONUSU GÜNDEMDE

Şimşek, özellikle Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile vize serbestisi gibi birçok konuyu birinci elden AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile tartışma ve konuşma imkanı bulduklarını belirtti.

AA-20250403-37523846-37523845-TURKIYEAVRUPA_BIRLIGI_YUKSEK_DUZEYLI_EKONOMIK_DIYALOGU_TOPLANTISI

TÜRKİYE'YE YATIRIM MI GELİYOR?

Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin de toplantılara katıldığına işaret eden Şimşek, Türkiye'deki yatırımları ve buraya finansman imkanlarını konuştuklarını vurguladı.
iStock-1453358221

"EKONOMİDE DİYALOG İYİ BAŞLADI"

Bakan Şimşek, iş çevreleri için yüksek düzeyli diyalog toplantısı da yaptıklarını, ardından AB yetkilileriyle birebir görüşmelerde bulunduğunu aktararak, "Atmosfer oldukça yapıcıydı. Ekonomide diyalog iyi başladı diyebilirim. İnşallah bu diyalog diğer diyalogların da önünü açar. Özellikle hem ulaştırmada hem enerjide olsun hem siyasi alanda diyalogların güçlenmesini sağlar veya önünün açılmasını sağlar" şeklinde konuştu.
Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu kapsamında dördüncü toplantının tamamlandığını bildiren Şimşek, beşinci toplantının gelecek sene Türkiye'de gerçekleştirilmesi kararı aldıklarını ifade etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Vergi beyannamesini vermeyenlere ceza!Vergi beyannamesini vermeyenlere ceza!
Konuttan taşıt kredisine kadar talep artıyor!Konuttan taşıt kredisine kadar talep artıyor!
Anahtar Kelimeler:
Vize Türkiye Mehmet Şimşek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hem ehliyet gitti hem de 285 bin TL ceza yedi

Hem ehliyet gitti hem de 285 bin TL ceza yedi

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki EspressoLab'a ziyaret

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki EspressoLab'a ziyaret

Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti!

Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti!

Ünlüler dünyasının milyarderleri o listede!

Ünlüler dünyasının milyarderleri o listede!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.