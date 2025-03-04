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Türkiye ayçiçek yağı ihracatın resmen zirvede, 730 bin 594 tona yükseldi!

04.03.2025 13:53
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Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında ocak ayında ikinci sırada yer alan ayçiçeği yağına olan küresel ihtiyacı, Türk ihracatçılar karşılıyor. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Türkiye olarak Ayçiçeği yağı sektöründe en fazla ihracat yapan ülke konumundayız" dedi.

Türkiye ayçiçek yağı ihracatın resmen zirvede, 730 bin 594 tona yükseldi!

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye geçen yıl 11 milyar 916 milyon 814 bin dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatta yüzde 7,6'lık paya sahip olan ayçiçeği yağı, 907 milyon 938 bin dolarlık satışla hububat alanında en çok ihraç edilen dördüncü ürün oldu.

2023'te 717 bin 227 ton olan ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yıl yüzde 1,9 artarak 730 bin 594 tona yükseldi.
Yeni yıla hızlı başlayan sektör temsilcileri, geçen yıl ocak ayında 48 bin tonluk ihracattan 57 milyon 30 bin dolar gelir elde ederken, bu yıl aynı dönemde ihracatını 60 bin 110 tona çıkararak 88 milyon 265 bin dolar kazanç sağladı.

Bu ihracatla geçen yıla göre miktar bazında yüzde 25,2, değer bazında ise yüzde 54,8 artış sağlandı. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye'de ayçiçeği yağı sektörünün her geçen gün büyüdüğünü belirtti.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN ÜLKE: TÜRKİYE

Türkiye'nin bu alanda yıllık 1 milyar dolarlık ihracat potansiyeline sahip olduğunu belirten Kadooğlu, "Bu potansiyelin yaklaşık yüzde 55'ini Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri oluşturuyor. Ayçiçeği yağı sektöründe ham madde üretiminde dünyada önde gelen ülkelerden değiliz. Ancak Türkiye olarak bu alanda en fazla ihracat yapan ülke konumundayız." dedi.

Türkiye'nin ihracatta önde gelen ülkeler arasında yer almasında güçlü teknolojik altyapının etkili olduğunu vurgulayan Kadooğlu, ayçiçeği yağı ihracatının yıla hızlı bir başlangıç yaptığını, ocak ayında Türkiye genelinde yüzde 55, Güneydoğu'da ise yaklaşık yüzde 80 bir büyüme yaşandığını söyledi.

TÜRK ÜRÜNLERİNİN KALİTESİ ETKİLİ OLDU

Ayçiçeği yağına küresel çapta artan talebin nedenlerine değinen Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 yıla yakın süredir Kızıldeniz sorunu yaşıyoruz. Biz buradan bir ülkeye bir mal gönderdiğimizde normalde 30 günde giden ürün süresi 60 ile 75 güne kadar çıkıyor, bu anlamda önceden planlanan siparişler de bize geçmiş oldu. Bununla beraber Türk ürünlerinin kalite anlamında iyi bir noktaya gelmesinden 2025'te patlamayı yaşamış olduk. Ramazan ayından dolayı da bu ocak ayında yoğun bir talep oluştu."

Kadooğlu, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bazı hasatlarda yaşanan yaklaşık yüzde 10-15'lik gerilemenin birim fiyatlarında artışa yol açtığını ancak her geçen gün daha sağlıklı ürünlere yönelim nedeniyle şu an ayçiçeği yağının daha fazla tercih edildiğini sözlerine ekledi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ayçiçek yağı
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