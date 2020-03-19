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Türkiye Bankalar Birliği'den tavsiye kararları

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2020 11:40 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik tavsiye kararları aldı.

Türkiye Bankalar Birliği'den tavsiye kararları

Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, "Bankacılık sektörü ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecek." ifadesine yer verildi.

Bankalar Birliği, kurumsal firmaların, KOBİ’lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanmasını tavsiye etti.

TBB, üyelerine salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi'ne bildirilmesini tavsiye etti.

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Türkiye Bankalar Birliği, tavsiye,

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