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“Türkiye Çevre Etiket Sistemi” Küresel Eko-Etiket Ağı'ndan tam üyelik aldı

27.10.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre ve insan sağlığını koruyacak, daha az kaynakla tasarruf sağlayacak, çevre dostu ve insan sağlığı ürünlerin kullanılmasıyla tüketilmesinde bilinci artıracak olan “Türkiye Çevre Etiket Sistemini” uygulamaya geçirdi.

“Türkiye Çevre Etiket Sistemi” Küresel Eko-Etiket Ağı'ndan tam üyelik aldı

2020 yılında Küresel Eko-Etiket Ağına ortak üye olarak kabul edilen Türkiye Çevre Etiket Sistemi, 2022 yılında gerçekleştirilen denetimlerin ardından tam üyeliğe kabul edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, enerji verimliliği, atık minimizasyonu ve ürün yönetimini teşvik edecek uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bakanlık, bu kapsamda, çevre ve insan sağlığını koruyacak, daha az kaynakla tasarruf sağlayacak, çevre dostu ve insan sağlığı ürünlerin kullanılmasıyla tüketilmesinde bilinci artıracak olan "Türkiye Çevre Etiket Sistemini" 19 Ekim 2018 tarihinde uygulamaya geçirdi. Bakanlık, bu kapsamda şu ana kadar seramik, tekstil, temizlik kâğıdı, elde yıkama bulaşık deterjanı, kozmetik, cam, çamaşır deterjanı ve bulaşık makinesi deterjanı ile turistik konaklama hizmet grubunda yer alan "Çevre Etiketi" kriterlerini belirledi.

Türkiye Çevre Etiket Sistemi, 2020 yılında üye olduğu Küresel Eko-Etiket Ağı'na 2022 yılında gerçekleştirilen denetimlerin ardından tam üye olarak kabul edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Çevre Etiketi" çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bakanlık, bu kapsamda şu ana kadar seramik, tekstil, temizlik kâğıdı, elde yıkama bulaşık deterjanı, kozmetik, cam, çamaşır deterjanı ve bulaşık makinesi deterjanı ile turistik konaklama hizmet grubunda yer alan "Çevre Etiketi" kriterlerini belirledi. Bakanlık bünyesinde farklı ürün ve hizmet grupları için kriter belirleme çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Çevre Etiketi Sistemi"nin çevreye duyarlı olduğu belirlenen ürünleri ve hizmetleri teşvik etmeyi, tüketicileri ve üreticileri bilgilendirmeyi amaçlayan ve gönüllülük esasına dayanan bir sistem olduğu vurgulandı. Ayrıca uygulama kapsamında ürün ve hizmet grupları için çevre dostu standartlar tayin edilmekte ve bu standartları sağlayan ürünlere "Çevre Etiketi" veriliyor.

"'TÜRKİYE ÇEVRE ETİKETİ' LOGOSU 'ÇEVRE ETİKETİ' ALMAYA HAK KAZANAN ÜRÜNÜN AMBALAJINDA KULLANILABİLİYOR"

Bakanlık açıklamasında, iç ve dış pazarda çevre dostu ürünleri ayrıcalıklı kılacak uygulama kapsamında farklı alanlarda onlarca ürün "Çevre Etiketi" alırken, başvuruda bulunan diğer şirketlerin kriterleri sağlayıp sağlamadığına dair incelemelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca açıklamada "Çevre Etiketi" kullanımının 4 yıl süre için verildiği, süre bitiminden 180 gün önce talep edilmesi halinde teknik inceleme komisyonuna yaptırılan değerlendirme sonucunda sürenin uzatılabileceği de vurgulandı.

"KÜRESEL EKO-ETİKET AĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM SONUCUNDA TAM ÜYELİK 18 EKİM 2022 TARİHİNDE ONAYLANDI"

Türkiye Çevre Etiket Sistemi 2020 yılında Küresel Eko-Etiket Ağına üye oldu. 2022 yılında Küresel Eko-Etiket Ağı tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda tam üyelik 18 Ekim 2022 tarihinde onaylandı. Bu sayede Türkiye Çevre Etiket Sisteminin uluslararası geçerliliği ve tanınırlığı tescillenmiş oldu. Bakanlık açıklamasında, "Çevre Etiketi Sistemi"nin tanınırlığını arttırmak, markalaşmasını sağlamak, eko-etiket sistemini uygulayan diğer ülkelerle bilgi alışverişi sağlamak ve böylelikle günümüzün ihtiyaçlarına göre "Çevre Etiketi Sistemi"nin geliştirilmesini temin etmek amacıyla, Küresel Eko-Etiket Ağına (Global Eco-Labelling Network-GEN) katılım hususu önem arz ediliyor." denildi.

Yapılan açıklamada, Küresel Eko-Etiket Ağı, uluslararası üst düzey çevre etiket sistemlerini içinde barındıran, eko-etiketli ürünleri/hizmetleri destekleme, geliştirme ve teşvik etme amacıyla 1994 yılında kurulmuş kar amacı gütmeyen bir uluslararası kuruluş olduğu belirtildi.

Standartların, Avrupa Birliği Eko-Etiket Tüzüğü ile uyumlu olarak belirlendiğinin vurgulandığı açıklamada, Çevre Etiketi Sistemi sayesinde; enerji verimliliğine, ısı ve su tasarrufuna ve biyoçeşitliliğin korunmasına önem veren firmalar ile çevre duyarlılığı taşıyan vatandaşların ortak değerlerde buluşacağı belirtildi.

Açılamada Küresel Eko-Etiket Ağına üyeliğin sağladığı avantajlar ise şöyle sıralandı:

Türkiye Çevre Etiket Sisteminin kuruluşunun yayınlarında/web sayfasında yer alması ile sistemin daha tanınır/güvenilir olmasının sağlanması,

  • Eko-etiketleme alanında küresel ölçekteki verilere/bilgilere ulaşımının kolaylaşması,

  • Küresel Eko-Etiket Ağının yıllık toplantılarına katılım sağlayarak eko-etiketleme alanında küresel ölçekte söz sahibi olma hakkının elde edilmesi,

  • Küresel Eko-Etiket Ağının yayınlarında makale yayımlayarak Bakanlığımız çalışmalarının tanıtılmasının sağlanması.
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