FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'de 10 halıdan 9'u Gaziantep'te üretiliyor

Türkiye'deki makine halısı üretiminin yüzde 90'ının gerçekleştirildiği Gaziantep, ihraç edilen her 3 halıdan 2'sini de üreterek sektörün Türkiye'deki lokomotifi konumunda bulunuyor.

Türkiye'de 10 halıdan 9'u Gaziantep'te üretiliyor

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanvekili Bekir Şahan, AA muhabirine, Gaziantep'in yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen halı üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Kentteki güçlü kümelenme yapısı, üretim kapasitesi ve tasarım altyapısı sayesinde Gaziantep'in sektörde lider konuma geldiğini dile getiren Şahan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de üretilen halıların yüzde 90'ı Gaziantep'te üretiliyor. İhraç edilen halıların yaklaşık yüzde 70'i de buradan gönderiliyor. Kalan kısmı ise İstanbul gibi diğer illerimizden çıkıyor. Dünyada ender şekilde lider olduğumuz sektörlerden birini yürütüyoruz. Gaziantep'ten 2025'in 10 ayında 1,6 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki ihracat ise 2,3 milyar dolar oldu. Yıl sonu hedefimiz, önceki yıllarda olduğu gibi 3 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Türkiye de 10 halıdan 9 u Gaziantep te üretiliyor 1

İHRACATIN 3'TE 2'Sİ GAZİANTEP'TE!

Şahan, şu anda ihraç edilen her 3 halıdan 2'sinin Gaziantep’ten gönderildiğini, Türkiye'de üretilen her 10 halıdan 9'unun da yine Gaziantep'te üretildiğini belirtti.

Kentteki üretim ve istihdam gücüne dikkati çeken Şahan, şöyle devam etti:

"Burada güçlü bir altyapı olduğu için şu anda dünyada halı sektöründe bir numarayız. Kentte 150-200 üretici firmamız bulunuyor. Gaziantep'in AR-GE, tasarım ve yenilik alanında rakibi yok. Firmalarımız son derece kaliteli halılar üretiyor. Sektörde doğrudan 60 bin, dolaylı olarak 300 bin kişi bu işten evine ekmek götürüyor. Halılarımızın en çok ihraç edildiği pazar ABD, ihracatın yaklaşık yüzde 25'i buraya yapılıyor. Yüzde 10 Irak, yüzde 10 Suudi Arabistan şeklinde devam ediyor."

UCUZ İŞÇİLİKLİ ÜLKELERLE REKABET EDİLİYOR!

Pazarda ucuz işçilik nedeniyle rekabet ettikleri ülkeler olduğuna işaret eden Şahan, "Özbekistan, Mısır, Fas, Cezayir, Kazakistan ve Rusya gibi ülkelerle bu nedenle rekabet ediyoruz. Onlarda bizimki gibi bir kümelenme yapısı yok. Şu anda sektörün gücü hala Gaziantep'in elinde. İlerleyen süreçte işçilik maliyetlerinin dolar bazında daha iyileşmesiyle bu sektör Gaziantep'te daha da ileri gidecek." dedi.

Şahan, ihracatı artırmak için her yıl 4-5 ticari heyet düzenlediklerini belirterek, 2025 yılında Katar, Dubai, Finlandiya, İsveç, Norveç ve Rusya'ya ticari heyetler gerçekleştirildiğini kaydetti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere uyarı! Karekodla fiyat listesi dönemiTicaret Bakanlığı'ndan işletmelere uyarı! Karekodla fiyat listesi dönemi
İşte en ucuz sıfır arabalar! Otomobil fiyatları son listeİşte en ucuz sıfır arabalar! Otomobil fiyatları son liste

Anahtar Kelimeler:
Türkiye halı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.