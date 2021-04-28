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Türkiye'de 5G için tarih belli oldu!

28.04.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 2022 yılında 5G frekans ihalesini tamamlamayı, 2023 yılında da ilk sinyali vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'de 5G için tarih belli oldu!

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerli 5G teknolojileri için heyecanın katlanarak arttığını ifade etti.

5G İHALESİ 2022'DE YAPILACAK

2020 yılında 5G test şebekelerini deneyerek önemli başarı sağladıklarını belirten Sayan, "2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, 5G'ye yönelik çalışmalarda, şebekelerin yerlileştirilmesinin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.

2018'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) destekleriyle OSTİM bünyesinde kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'nde ilk demolarının mart sonu itibarıyla tamamlandığı bilgisini veren Sayan, 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, şebeke yönetim sistemi, radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ile prototiplerinin hazırlandığını bildirdi.

5G altyapısıyla geleceğin teknolojileri şekillenecek5G altyapısıyla geleceğin teknolojileri şekillenecek

Sayan, 26 Mayıs'ta Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ile bu ürünlerin son halinin demolarını etkinlikle kamuoyuna duyuracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte de ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları ile ürün geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz. Hedefimiz, dünyayla uyum içinde 5G'yi geliştiren ve ilk kullanan ülkelerden olmak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olan 5G, Dijital Türkiye'nin gelişim sürecinde itici güç olacak. Bu gayeyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye 5G
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
5G'nin düşük frekansta canlılar üzerindeki etkileri araştırılıp uygunsa ülkemize o şekilde kabul edilmesi gerekir. Zaten halı hazırda 3G, 3.5G, 4G, 4.5G de gereken hızları alamıyoruz. Önce bunlar iyileştirilsin.

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