Türkiye'de 600'ün üzerinde istasyonu var! Akaryakıt devinin mallarına 30 saniyede el konuldu

ABD'nin Rosneft ve Lukoil'e yaptırım kararı sonrası zor günler yaşayan petrol devi Lukoil'in Bulgaristan'daki varlıklarına yalnızca 30 saniye süren olağanüstü bir toplantı sonrasında el konuldu. Türkiye'de 600'ü aşkın istasyonu bulunan şirket, geçtiğimiz günlerde uluslararası operasyonlarını satışa çıkardığını açıklamıştı.

Cansu Akalp

İsviçre merkezli bir şirketle yaptığı anlaşmanın aniden iptal edilmesi sonrası ekonomik sıkıntıları derinleşen Lukoil, Bulgaristan'da yeni bir darbe aldı.

TÜM KRİTİK VARLIKLARINA EL KONULDU

Bulgaristan hükümeti, enerji piyasasına ilişkin düzenlenen olağanüstü toplantıyı yalnızca 30 saniyede tamamladı ve Rus petrol devinin ülke içindeki tüm kritik varlıklarına el koydu.

Türkiye de 600 ün üzerinde istasyonu var! Akaryakıt devinin mallarına 30 saniyede el konuldu 1

DEPOLAMA TESİSLERİ DE LİSTEDE

Açıklamaya göre karar; Lukoil'in Bulgaristan'daki: Depolama tesisleri, akaryakıt istasyonları ve üretim ve işleme merkezleri için geçerli olacak.

TÜRKİYE'DE 600'ÜN ÜZERİNDE İSTASYONU VAR

Lukoil, Türkiye pazarına 2008 yılında 500 milyon doların üzerinde bir bedelle Akpet'i satın alarak girmişti. Şirketin bugün Türkiye genelinde 600'ün üzerinde akaryakıt istasyonu bulunuyor ve bu istasyonlar Lukoil Türkiye tarafından işletilmeye devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Petrol
