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Türkiye'de atıl şekilde tonlarca var! Her geçen gün daha da değerleniyor: İslam Memiş ‘ne altın ne dolar’ deyip kazandıran emtiayı açıkladı

25.08.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altına göre daha ucuz olması ve bu sebeple her geçen gün ilginin daha da arttığı gümüş için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çok çarpıcı bir değerlendirme geldi. Birçok ülkenin altın ve dolar yerine artık gümüş stokladığını ifade eden uzman isim, “Türkiye’de atıl bir şekilde bekleyen gümüş süs eşyaları ve takılar var. Düz bir şey, para etmez deyip çöpe atıyorsunuz. Türkiye’de tonlarca ekonomiye kazandırılması gereken gümüş var” dedi.

Türkiye'de atıl şekilde tonlarca var! Her geçen gün daha da değerleniyor: İslam Memiş ‘ne altın ne dolar’ deyip kazandıran emtiayı açıkladı

Altın, yatırımcılar için güvenli liman olsa da fiyatların gümüşe göre çok yüksek olması nedeniyle bazı ülkelerin ve dolar yatırımcısının gümüş stokladığı ifade ediliyor. Altın fiyatlarındaki düşüşe karşın haftanın zirvesine yükselen gümüş fiyatları için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten kritik bir değerlendirme geldi.

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Gümüşün bilişim ve tıp sektöründe kullanılan bir maden olduğuna dikkat çeken İslam Memiş, dünyada Çin gibi büyük ülkelerin ve özellikle doların sahiplerinin gümüş topladığını söyledi. “Gümüş doların karşısında ucuz” diyen Memiş, “Türkiye’de atıl bir şekilde bekleyen gümüş süs eşyaları ve takılar var. Düz bir şey, para etmez deyip çöpe atıyorsunuz. Türkiye’de tonlarca ekonomiye kazandırılması gereken gümüş var” ifadelerini kullandı.

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“SABIRLI OLMAK GEREKİYOR”

TGRT’de yer alan haberde, gümüş sikkelerin çok yakında hayatımızda olacağını söyleyen İslam Memiş, “Gümüş sikkeler 20, 10 ve 5 gram olarak basıldı. Tıpkı çeyrek altın gibi ziynet eşyası olarak kullanılacak. 20 gramlık gümüş sikke 240 lira, 10 gram 120 lira, 5 gramı ise 60 lira. Artık düğün ve damadın yakasında bu gümüş sikkeler görülürse kimse şaşırmasın” dedi.

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İslam Memiş, “Gümüş yatırımcısı sabrederse bu sabrının karşılığını alabilir” diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Bundan 2 yıl önce gümüşün fiyatı 2,5 liraydı. Bugün 12 liraya yakın bir seviyede. Bir yıldır merkez bankalarının politikalarından dolayı gümüş baskılanıyor. Yükselişi altına kıyasla daha hızlı oluyor. Sabrı seven bir emtia. Uzun vadede yatırımcı olmak gerekiyor” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş dolar
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