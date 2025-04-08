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Türkiye'de beşinci sırada! 680 bin ton işliyorlar, tüm dünya biliyor: Kapasitenin altında üretim yapıyorlar çünkü...

08.04.2025 12:39
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Hayvancılığın yaygın yapıldığı ve peynir üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda bulunan Kars'ta, yılda yaklaşık 680 bin ton süt işleniyor. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri kaşar peynirinin üretildiğini ifade ederek, "Kars'ta 58 süt işleme tesisimiz bulunmakta, bunun 40'ı sanayi bölgesinde hizmet vermektedir" sözlerini kullandı.

Türkiye'de beşinci sırada! 680 bin ton işliyorlar, tüm dünya biliyor: Kapasitenin altında üretim yapıyorlar çünkü...

Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana kaşar peynirinin yapıldığı kentte, geleneksel yöntemler korunarak modern tesislerde tescilli peynir üretilmeye devam ediliyor. İlkbahar mevsiminden itibaren hayvanların zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda beslendiği kentte, ineklerden elde edilen taze sütler tanklarla mandıralara ulaştırılıyor.
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DÜNYADA BİLİNİYOR

Geleneksel yöntemlerin korunduğu modern tesislerde işlenerek tescilli gravyer ile kaşar başta olmak üzere çeşit çeşit peynirin yapıldığı kentte, üretim yapan 58 işletme bulunuyor. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, Kars'ta üretilen coğrafi işaretli kaşar ve gravyer peynirinin hem ülkede hem de dünyada bilindiğini söyledi.
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Kent genelinde peynir üretiminin artarak devam ettiğini ve kapasiteyi de artırmayı hedeflediklerini ifade eden Bozan, şöyle konuştu:

"Kars'ta 58 süt işleme tesisimiz bulunmakta, bunun 40 tanesi sanayi bölgesinde hizmet vermektedir. Yılda yaklaşık 680 bin ton süt işlenmektedir. Bu tesislerde bunun 350 bin tonu kaşar ve gravyer yapımında kullanılmaktadır. Yılda yaklaşık 18 bin 100 tona yakın kaşar üretimi var. Aslında kapasitemiz 100 bin ton. Yüzde 100 kapasiteyi kullanamama nedenimiz coğrafi şartlar. Kış şartlarından dolayı kaşar ve gravyer üretiminde biraz sıkıtılar var. Bununla ilgili de çalışmalarımız olacak. Kapasiteyi arttırmak için de çalışmalarımız devam ediyor."

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Bozan, Kars'ın yüksek rakımlı mera ve yaylalarında otlayan hayvanların sütünden elde edilen peynirlerin daha lezzetli olduğunu belirterek, kaşar üretiminde Türkiye'de beşinci sırada olduklarını dile getirdi.
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"TÜRKİYE'DE ALTINCI SIRADAYIZ"

Türkiye'nin kaşar üretiminin yüzde 15'lik kısmının Kars'ta yapıldığını anlatan Bozan, "Süt üretiminde Türkiye'de altıncı sıradayız. Kars kaşarı ve gravyeri coğrafi işaretlidir. Kars'ın özellikle mayıs ve haziran ayının sonuna kadar çıkan sütten elde edilen kaşarın daha farklı bir lezzeti vardır. Kentte birçok endemik bitki türümüz var, bundan dolayı da lezzeti de daha güzel" diye konuştu.
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Peynir üreticisi Çağdaş Koçulu da kaşar peyniri üretiminin püf noktalarından bahsederek, "Kullandığımız tuz da çok önemli, kaya tuzu kullanıyoruz. Mayanın şırdan maya olması gerekiyor. Son aşamada peynirleri kuzey rüzgarı alan depolarda olgunlaştırıyoruz. Kuzey rüzgarları çok önemli, peynirin kabuğunu kurutmadan, içinin olgunlaşmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kars kaşar peyniri kaşar
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