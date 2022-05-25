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  4. Türkiye'de bir ilk! Bakan Dönmez 'Seri üretime geçiyoruz' diyerek duyurdu

Türkiye'de bir ilk! Bakan Dönmez 'Seri üretime geçiyoruz' diyerek duyurdu

25.05.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli jeneratör üretiminde artık seri üretime geçildiğinin müjdesini verdi.

Türkiye'de bir ilk! Bakan Dönmez 'Seri üretime geçiyoruz' diyerek duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Yerli ve milli jeneratör üretiminde artık seri üretime geçiyoruz. Jeneratör konusunu hamd olsun çözdük. Elektrik üretiminin diğer iki önemli aksamı türbin ve kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesinde de önemli bir mesafe kat ettik. Türbin tasarımlarımızı bitirdik. Yakında ilk yerli türbin üretimine geçeceğiz. İlk yerli türbinimizi ve seri üretimden çıkaracağımız ilk yerli jeneratörümüzü de Sakarya Nehri üzerinde bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralimizde kullanacağız.' dedi.

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Fatih Dönmez
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