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Türkiye’de bir ilk: İşçiler iki ayrı davadan iki kez sendikal tazminat kazandı

01.07.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öz İplik İş Sendikası, Türkiye’de bir ilk olarak işçilerin iki ayrı davadan iki kez sendikal tazminat kazandığını açıkladı.

Türkiye’de bir ilk: İşçiler iki ayrı davadan iki kez sendikal tazminat kazandı

Öz İplik İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, Dinarsu Halı’da sendikalaşma mücadelesi veren işçilerin “iş yokluğu” sebebiyle ücretsiz izne çıkarılmasının ardından sendikaları tarafından açılan sendikal tazminat davasının kazanılması ile beraber ücretsiz izin düzenlemesinin işverence kötüye kullanılması sebebiyle de mahkemenin işçilerin 12 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminat karar vermesinin emsalsiz bir hukuk kazanımı olduğuna dikkat çekildi.

İKİ DAVA DA KAZANILDI

İşçilerin toplamda iki ayrı davadan iki sendikal tazminat (toplamda 24 aylık brüt ücret tutarında tazminat), 4 aylık boşta geçen süre ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve 4 aylık sürenin kıdeme dahil edilmesiyle yıllık izin ücretine hak kazandığı kaydedildi.

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SENDİKAL TAZMİNAT KAZANILDI

Zonguldak Alaplı ve Tekirdağ Çerkezköy’de faaliyet gösteren Dinarsu Halı’da çalışan işçilerin 2020 yılı Mayıs ayından itibaren Öz İplik İş Sendikası’na üye olmaya başladıkları belirtilen açıklamada, işçilerin sendikaya üye olduğunu öğrenen işveren yetkilileri tarafından işçilerin önce ücretsiz izne gönderildiği, akabinde de işten çıkarıldıkları ifade edildi. Çerkezköy fabrikasındaki işçilerden özellikle sendikal örgütlenmeyi sahiplenen 7 işçinin temmuz ayında “iş yokluğu” bahane edilerek ücretsiz izne gönderildiği belirtilen açıklamada, "Sendikal örgütlenmeyi kırmak, bu işçileri cezalandırmak amaçlı bu hukuksuz işleme karşı Öz İplik İş Sendikası avukatı tarafından yapılanın sendikal ayrımcılık olduğu iddiasıyla sendikal tazminat davası açıldı. Delilleri toplayan, tanıkları dinleyen Çerkezköy İş Mahkemesi, sendikalı ayrımcılık yapıldığı sonucuna vararak 7 işçi için 12 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata hükmetti" denildi.

KARAR TÜRKİYE İÇİN BİR İLK

Sendika Avukatı Av. İsmail Avcı, ücretsiz izin düzenlemesinin işverence kötüye kullanıldığını, sendikalı işçileri ücretsiz izne gönderen işverenin bu işçilerin yerine yeni işçi aldığını, o bölümlerde fazla mesai yapıldığını, ücretsiz izinde iken bu işçilerin şefler tarafından aranarak ’Sendikadan vazgeçin biz de size yardımcı olalım, ücretsiz izninizi bitirelim’ şeklinde konuşmalar yaptığını, bu uygulamanın korunamayacağını, çalışma şartlarının uygulanmasında sendikalılara yönelik açık bir ayrımcılık yapıldığını ifade ederek, mahkemenin işçilerin 12 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata karar verdiğini söyledi. Avcı, "Bu karar tespit ettiğimiz kadarıyla bir ilk niteliği taşımaktadır. Dinarsu işçileri emsal bir karara imza attılar” dedi.
Açıklamada bu 7 işçiden 5‘inin sendikal tazminat davası açtıktan 1 ay sonra işten çıkarıldığı, 5 işçi adına bu sefer işe iade ve sendikal tazminat istemli dava açıldığı ifade edilerek, Çerkezköy İş Mahkemesinin feshin sendikal üyelik ve sendikal faaliyet sebebiyle yapıldığına hükmederek 12 aylık sendikal tazminata ve 4 aylık boşta geçen süre ücretine karar verdiği belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bu hakların yanında bu 5 işçinin kıdem ve ihbar tazminata hak kazanacaklardı. Dolayısıyla 7 işçiden 2’si 12 aylık ücret tutarında sendikal tazminata hak kazanırken, 5’i 2 adet sendikal tazminat (toplamda 24 aylık brüt ücret tutarında tazminat), 4 aylık boşta geçen süre ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve 4 aylık sürenin kıdeme dahil edilmesiyle yıllık izin ücretine hak kazanarak emsalsiz bir hukuk kazanımı sağladılar."

Öz İplik İş Sendikası Çerkezköy İlçe Başkanı Bünyamin Bayır konu ile ilgili, Dinarsu’da örgütlenen işçilerin elde ettiği hukuk başarısının muazzam olduğunu, bu başarının verdiği motivasyonun sahada anında karşılık bulduğunu, işçilerin örgütlenmeye hız verdiğini, verdikleri sözü tutmanın mutluluğu içinde olduklarını söyleyerek, “Yasaların sendikalaşmaya sağladığı güvence ortadadır. Elde edilen hukuk başarısı göstermiştir ki en büyük güvence sendikalı olmaktır. Dinarsu’da sonuç alınıncaya kadar sendikal üyelik çalışmamız devam edecek” ifadesini kullandı.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat İşçi
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