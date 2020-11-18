Türkiye’de çalışanların dörtte üçü salgın öncesindeki geleneksel çalışma modellerine dönmek istemiyor

Kaspersky açıklamasına göre, her beş çalışandan neredeyse ikisi 9-5 çalışma yapısını geride bırakmak istiyor. Benzer bir oranda çalışan sabit ofis masalarının arkasını görmeye hazır ve yaklaşık üçte biri beş günlük çalışma haftasının sonu gelsin istiyor.

Araştırma ayrıca çalışanların yaklaşık üçte birinin uzaktan çalışmayı aileyle zaman geçirmenin ve para biriktirmenin ardından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir yan ürünü olarak gelen üçüncü en büyük fayda olarak gördüğünü vurguluyor. Sözü edilen avantajların çoğu, iş dışındaki kişisel zenginleştirme için yeni fırsatların peşinde koşmak etrafında dönüyor.

Çalışanlar daha ileri görüşlü ve esnek çalışma yöntemlerini benimsemeye devam ettikçe, işletmelerin sağladıkları desteği artırması ve uyarlaması kritik önem taşıyor. İş gücünün üçte birinden fazlasının uzaktan çalışırken organizasyonlarından aktif olarak daha fazla teknoloji desteği istediği düşünüldüğünde, kullanıcıları üretken, bağlantılı ve güvende tutmak için araçlar ve teknoloji sağlama ihtiyacı hiç bu kadar önemli olmamıştı.