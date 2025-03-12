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  4. Türkiye’de de çok satılan kremle ilgili flaş karar! L'oreal o ürününü piyasadan toplatıyor…

Türkiye’de de çok satılan kremle ilgili flaş karar! L'oreal o ürününü piyasadan toplatıyor…

12.03.2025 11:49
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Türkiye’de de en çok satan kremler arasında yer alan L'Oréal, La Roche-Posay markası altında satılan ürünü hakkında önemli bir karar aldı. Kremin içeriğinde bulunan benzoil pereksit nedeniyle ABD'de toplatma kararı alındı. Kremin belirli koşullar altında zararlı bir maddeye dönüşme riski taşıdığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Türkiye’de de çok satılan kremle ilgili flaş karar! L'oreal o ürününü piyasadan toplatıyor…

Fransa merkezli kozmetik devi L'Oréal, içeriğinde bulunan bir madde nedeniyle "Duo Akne Leke Tedavisi" kremi için piyasadan toplama kararı aldı.

La Roche-Posay markası altında satılan bu üründe benzoil peroksit yer alıyor ve belirli koşullar altında, örneğin yüksek sıcaklıklar veya UV ışınları gibi faktörlere maruz kaldığında, bu bileşen kanserojen özellik gösteren benzene dönüşebilir. Krem, belirli koşullar altında zararlı bir maddeye dönüşme riski taşıyor.

TÜRKİYE'DE DE ÇOK SATILANLAR ARASINDA

La Roche-Posay’den yapılan açıklamada ise söz konusu ürün partisinin içeriğinde yalnızca çok düşük seviyelerde benzen bulunduğu ifade edildi.

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Türkiye'de de oldukça popüler olan L'Oréal, aynı zamanda ABD'de "Acne Spot Treatment" kremlerini de toplama kararı almış bulunuyor.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
L'Oréal karar krem
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