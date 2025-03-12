Türkiye’de de çok satılan kremle ilgili flaş karar! L'oreal o ürününü piyasadan toplatıyor…

Fransa merkezli kozmetik devi L'Oréal, içeriğinde bulunan bir madde nedeniyle "Duo Akne Leke Tedavisi" kremi için piyasadan toplama kararı aldı.

La Roche-Posay markası altında satılan bu üründe benzoil peroksit yer alıyor ve belirli koşullar altında, örneğin yüksek sıcaklıklar veya UV ışınları gibi faktörlere maruz kaldığında, bu bileşen kanserojen özellik gösteren benzene dönüşebilir. Krem, belirli koşullar altında zararlı bir maddeye dönüşme riski taşıyor.

TÜRKİYE'DE DE ÇOK SATILANLAR ARASINDA

La Roche-Posay’den yapılan açıklamada ise söz konusu ürün partisinin içeriğinde yalnızca çok düşük seviyelerde benzen bulunduğu ifade edildi.

Türkiye'de de oldukça popüler olan L'Oréal, aynı zamanda ABD'de "Acne Spot Treatment" kremlerini de toplama kararı almış bulunuyor.



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır