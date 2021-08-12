FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

12.08.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman kimya ve ilaç devi Bayer, 2018 yılında satın aldığı Monsanto'nın glifosat içeren, Roundup isimli zirai tarım ilacının kansere neden olduğu gerekçesi ile açılan bir davayı daha kaybetti.

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Alman ilaç ve kimyasal devi Bayer, bir tarım ürününün kansere yol açtığı gerekçesiyle açılan davayı temyizde de kaybetti. San Francisco Temyiz Mahkemesi, 2019'da Roundup isimli zirai ilacın kansere neden olduğuna ve davacı Pilliod çiftine tazminat ödenmesine hükmeden mahkemenin kararını onayladı.

TÜRKİYE'DE DE SATILIYOR

Alman kimya ve ilaç devi Bayer, 2018 yılında satın aldığı Monsanto'nın glifosat içeren, Türkiye'de de satılan Roundup isimli zirai tarım ilacının kansere neden olduğu gerekçesi ile açılan bir davayı daha kaybetti.

asdfghj

San Francisco'daki mahkeme, kanser olmalarının nedeninin Roundup ilacı olduğunu savunan çifti haklı bularak şirketi 86 milyon dolar tazminata mahkum etti. Bu, Bayer'in aynı konuya ilişkin kaybettiği üçüncü dava. Şirket, yüksek mahkemeye başvurmayı planlıyor.

bayerrr

Bayer, 2020 yılının Şubat ayında söz konusu davalara ilişkin açıklama yapmış, "davacıların iddialarını destekleyecek bir kanıt olmadığını” söylemişti. Mahkemenin son kararını da anlayamadığını belirten şirket, "Mahkemenin kararını anlayamıyoruz, hiçbir kanıtla ya da hiçbir ilgili kanunla desteklenmiyor” ifadelerini kullandı.

DW Türkçe

Marketlerde yeni dönem! Tarih verildi, Depozito İade Sistemi geliyorMarketlerde yeni dönem! Tarih verildi, Depozito İade Sistemi geliyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!
Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada Yusuf G.'nin mesajları ortaya çıktıEda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada Yusuf G.'nin mesajları ortaya çıktı
Marketlerde yeni dönem! Marketlerde yeni dönem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı ne kadar olacak?

Taşınmak isteyenler dikkat! Kira fiyatları fırladı

Taşınmak isteyenler dikkat! Kira fiyatları fırladı

TCMB faiz kararı yüzde 19'da sabit mi kalacak?

TCMB faiz kararı yüzde 19'da sabit mi kalacak?

Güney Kore ile 2 milyar dolarlık swap anlaşması

Güney Kore ile 2 milyar dolarlık swap anlaşması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.