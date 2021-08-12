Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Alman ilaç ve kimyasal devi Bayer, bir tarım ürününün kansere yol açtığı gerekçesiyle açılan davayı temyizde de kaybetti. San Francisco Temyiz Mahkemesi, 2019'da Roundup isimli zirai ilacın kansere neden olduğuna ve davacı Pilliod çiftine tazminat ödenmesine hükmeden mahkemenin kararını onayladı.

TÜRKİYE'DE DE SATILIYOR

Alman kimya ve ilaç devi Bayer, 2018 yılında satın aldığı Monsanto'nın glifosat içeren, Türkiye'de de satılan Roundup isimli zirai tarım ilacının kansere neden olduğu gerekçesi ile açılan bir davayı daha kaybetti.

San Francisco'daki mahkeme, kanser olmalarının nedeninin Roundup ilacı olduğunu savunan çifti haklı bularak şirketi 86 milyon dolar tazminata mahkum etti. Bu, Bayer'in aynı konuya ilişkin kaybettiği üçüncü dava. Şirket, yüksek mahkemeye başvurmayı planlıyor.

Bayer, 2020 yılının Şubat ayında söz konusu davalara ilişkin açıklama yapmış, "davacıların iddialarını destekleyecek bir kanıt olmadığını” söylemişti. Mahkemenin son kararını da anlayamadığını belirten şirket, "Mahkemenin kararını anlayamıyoruz, hiçbir kanıtla ya da hiçbir ilgili kanunla desteklenmiyor” ifadelerini kullandı.

DW Türkçe



