Türkiye'de en çok üretilen kesme çiçek 'karanfil' oldu

Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin vazgeçilmezi kesme çiçek üretimindeki artış sürüyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, süs bitkileri üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 1 milyar 711 milyon 773 bin 663 adetten 1 milyar 718 milyon 98 bin 240 adede ulaştı.

Kesme çiçekler, 1 milyar 93 milyon 333 bin 943 adetle süs bitkileri üretimi içinde yüzde 63,6'lık paya sahip oldu.

Karanfil üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artışla 635 milyon 157 bin 850 adedi buldu. Böylece, süs bitkileri içinde karanfil yüzde 37 payla ilk sırada yer aldı.

Gerbera üretimi, yüzde 7,8'lik pay ve 134 milyon 481 bin 50 adetle ikinci sırada geldi. Bu çiçeğin üretimindeki artış geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,8 oldu.

Gül üretimi ise yüzde 5,7'lik pay ve 98 milyon 130 bin 20 adetle üçüncü sırada yer aldı. Gül üretimindeki artış yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşti.

Üretimde en fazla artış sümbülde

Üretim miktarında en fazla artış görülen çiçek ise sümbül oldu. Sümbül üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 1 milyon 330 bin 500 adet olarak kayıtlara geçti.