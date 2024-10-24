'Türkiye'de 2 kadından 1'inin banka hesabı yok' İmzalar atıldı! Harekete geçildi

SPK ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) arasında "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" Kurulun Ankara'daki yerleşkesinde imzalandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık'ın da hazır bulunduğu törende protokole imzaları SPK Başkanı Gönül ile KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu attı.

Gönül, burada yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasına yönelik yeni bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Finansal okuryazarlığın, sermaye piyasalarındaki hızlı gelişim ve artan yatırımcı sayısıyla çok daha önemli hale geldiğini belirten Gönül, "Bugün sermaye piyasalarındaki toplam yatırımcı sayısı 11 milyona yaklaşmıştır. Bunun yaklaşık yüzde 34'ü yani 3,7 milyonu kadın girişimcilerden ve yatırımcılardan oluşmaktadır. Borsadaki yatırımcı sayısı ise 7 milyonu geçmiş olup, bunların yüzde 35'i yani 2,5 milyonu kadın yatırımcılardan oluşmaktadır." dedi.

Finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasının toplumun her kesimi için önem taşıdığını vurgulayan Gönül, şöyle konuştu:

"Finansal okuryazarlık bilgi seviyesi artırıldığında toplumsal ilerlemeye en büyük katkıyı sağlayacak grup mutlaka kadınlarımızdır. Zira kadınlarımız, üretim, eğitim, hizmet, sağlık gibi pek çok sektörde ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra gelecek nesillerin yetiştirilmesinden aile bütçesinin yönetimine kadar pek çok önemli role sahiptir."

"BUGÜN HEDEF KİTLE GİRİŞİMCİ KADINLAR"

Finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması amacıyla ilk protokolün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalandığını, hedef kitlenin de ev hanımları ve dolayısıyla aileler olduğunu dile getiren Gönül, bugün ise hedef kitlenin girişimci kadınlar olduğunu anlattı.

Gönül, kadın girişimciliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek için finansal bilgi ve farkındalığın artırılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız bu protokolle kendi işini kuran veya kurmak isteyen girişimci kadınlarımızın finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktayız. Bu projenin her adımını titizlikle planlayıp uygulamaya koyacağız. Temel hedefimiz, girişimci kadınlarımıza eğitim ve gelişim fırsatları sağlayarak, onların yaşam kalitelerini artırmak ve toplumda pozitif değişimlere öncülük etmelerine yardımcı olmaktır."

"KADIN GİRİŞİMCİ ORANI YÜZDE 12'LERDE"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Bezircioğlu da protokolle Türkiye'deki kadınların ve kadın girişimcilerin finansal okuryazarlığını artırma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Dernek olarak ana misyonlarının kadın girişimciliğini desteklemek ve kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenerek karar alma mekanizmalarında yer almalarını sağlamak olduğunu ifade eden Bezircioğlu, Türkiye'de çalışma yaşındaki kadın nüfusunun sadece yüzde 35,8'inin iş gücünde olduğuna işaret etti.

"TÜRKİYE'DE İKİ KADINDAN BİRİNİN BANKA HESABI YOK"

Bezircioğlu, kadın girişimci oranının yüzde 12'lere yaklaştığı bilgisini vererek, "Sadece işveren kadınları değil kendi hesabına çalışan kadınları da hesaplamaya dahil edersek bu oran yüzde 17,5 seviyesinde. Türkiye'de iki kadından birinin banka hesabı yok. Finansal kapsayıcılığın, finansa erişimin kadın girişimcilerin önünde aşmaları gereken ana sorunlardan biri olduğu hepimiz için aşikar." değerlendirmesinde bulundu.

Finansal okuryazarlık konusunda cinsiyet farkının kapatılmasının kadınların eşitliği, ekonomik güçlenme ve kapsayıcı ekonomik büyüme için şart olduğunu vurgulayan Bezircioğlu, şöyle devam etti:

"Finansal okuryazar kadınlar, finansal riskleri etkili bir şekilde değerlendirip yönetebilir, böylece işletmelerinin ve yatırımlarının sürdürülebilirliğini sağlayabilirler. SPK ile gerçekleştireceğimiz işbirliğiyle de Türkiye çapında kadınların finansal okuryazarlığını artırmak için seferberliğe geçeceğiz. Yaratacağımız finansal farkındalıkla kadınların ekonomik hayatta daha sağlam ve bilinçli adımlar atacağına inanıyoruz." (AA)