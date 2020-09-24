Türkiye'de ilk kez Avrasya Tüneli'nde kullanıldı! Trafiği yüzde 90 azaltıyor

Avrasya Tüneli yetkililerinden alınan bilgiye göre, Asya ile Avrupa kıtasını denizin altından kara yoluyla birleştiren, şehrin iki yakası arasındaki 100 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya kadar indiren projede, Türkiye genelinde bir ilk daha gerçekleştirildi.

Yapımında dünyanın en gelişmiş teknolojileri kullanılan tünelde, güvenli ve konforlu sürüş imkanı sağlayan ve trafiğin oluşmasını azaltan Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi (Pacemaker) teknolojisi uygulamaya alındı.

Yenilikçi ve akıllı yol teknolojileri arasında ön sıralarda gelen uygulama, LED tüpler vasıtasıyla tavanda senkronize bir şekilde hareket eden aydınlatmalardan oluşuyor ve 70 kilometre hıza göre çalışıyor.

Sistem sayesinde, araçların hızlarının sabitlenmesi sağlanarak trafik akışının rahatlaması, takı̇p mesafelerinin korunarak kaza riskinin düşürülmesi ve ani hız değişimlerinden oluşan egzoz gazlarının azalmasıyla çevreye katkı sağlanması hedefleniyor.

AVRASYA TÜNELİ'Nİ KULLANMAK ARTIK DAHA KONFORLU

Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi, Avrasya Tüneli'nin içerisinde eğime doğru ya da eğime karşı sürüş sırasında sürücülerin düzenli olarak önerilen hızda ilerlemelerini sağlamayı ve bu sayede hız değişimlerine bağlı trafik yoğunluklarının oluşmamasını hedefliyor.