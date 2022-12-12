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Türkiye'de ilk kez uygulandı! Destek başladı: Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler

12.12.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ilk kez uygulanan proje ile 33 bin 180 çiftçiye 4 milyon 46 bin 550 litre mazot desteği verilmeye başlandı. Mazot desteğini almak isteyen çiftçiler ise anlaşmalı akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Türkiye'de ilk kez uygulandı! Destek başladı: Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Çiftçi Kart" projesi Gaziantepli çiftçileri sevindirdi. Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen çiftçiye yüzde 100 hibeli destek projesi ile kentteki 33 bin 180 çiftçiye güncel değeri 110 milyon TL'yi bulan toplamda 4 milyon 46 bin 550 litre mazot desteği sağlanıyor. Kartların dağıtımına başlanması ile birlikte traktörler akaryakıt istasyonlarına akın etti. Kimi çiftçiler traktörleri ile kimileri ise diğer araç ve bidonlarla benzin istasyonlarına gelerek, mazotunu aldı.

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Mazot dağıtımı ile ilgili bilgi veren Türkiye Petrolleri Selimiye Şubesi İşletme Sahibi Mehmet Özdemir, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere verilen yakıt desteğini çiftçilerimize dağıtıyoruz. Çiftçilerimiz destekten memnun ve yakıtlarını alıp rahatlıkla kullanacaklardır. İslahiye ilçemizde yaklaşık 3 bin çiftçimize yakıt desteğini vermeyi hedefliyoruz. Bu desteği tüm Türkiye Petrolleri verebiliyor” diye konuştu.

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Proje ile destekten faydalanan çiftçilerden Semih Şahin, “Devletimiz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından mazot desteği veriliyor. Belediye Başkanımız Fatma Şahin, başta olmak üzere tüm idareciler, çiftçilerin yanında olduğunu böyle bir günde gösterdi. Akaryakıt fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde insanların alım gücünün düşük olduğu zamanlarda, böyle bir destek bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt destek

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