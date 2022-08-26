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Türkiye’de ilk! Kumda mısır yetiştirildi, yüzde 20 fazla verim alındı

26.08.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de ilk kez Adana’da kumda mısır yetiştirildi. 180 dönüm alanda yetiştirilen mısırda hasat yapıldı. Normal toprağa göre yüzde 20 fazla verim alınan mısırın gelecek yıllardan itibaren kumda ekiminin yaygınlaşması bekleniyor. Kumda karpuz ve yer fıstığı üretimleri yapılırken gelecek yıllardan itibaren bu 2 ürünün yerini mısırın alması bekleniyor.

Türkiye’de ilk! Kumda mısır yetiştirildi, yüzde 20 fazla verim alındı

Türkiye’nin 7 milyon tonluk mısır üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini karşılayan Adana’da ’sarı altın’ olarak adlandırılan mısırın hasadı sürüyor. Rekoltenin bu sene dönüm başına ortalama bin 350 kilogram olduğu mısırda fiyatlar ise ton başına 5 bin 700 lira olarak açıklandı.
Bu arada Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Kapı Mahallesi’nde Türkiye’de ilk kez kumda mısır yetiştirildi. Çiftçi Kenan Yücel tarafından 135 dönüm, başka bir çiftçi tarafından ise 45 dönüm olmak üzere toplam 180 dönüm alanda yetiştirilen mısırda ilk hasatta yapıldı. Normal toprağa göre yüzde 20 fazla verim alınan mısırın gelecek yıllardan itibaren kumda ekiminin yaygınlaşması bekleniyor.

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HEDEF 1 MİLYON 50 BİN TON REKOLTE

Kumda karpuz ve yer fıstığı üretimleri yapılırken gelecek yıllardan itibaren bu 2 ürünün yerini mısırın alması bekleniyor. Ayrıca Adana’da bu sene 1 milyon 50 bin ton mısır rekoltesi hedefleniyor.

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kumdaki verimin toprağa oranla çok daha yüksek olduğunu söyleyerek, “Adana’da ilk defa turfanda karpuz ve yer fıstığının ekildiği bölgede mısır ekimi yapıldı. Mısırda hasat da başladı ve dönüme bin 800 kilogram verim alınmakta. Çiftçimiz de bu kadar mısır verimi beklemiyordu. Toprakta ekilen mısır dahi bu kadar verim vermemekte” dedi.
Mısıra verilen desteğin arttırılmasını isteyen Doğan, “Şu an mısır fiyatları ton başına 5 bin 700 lira. Ancak mısıra arpa ve buğdayda olduğu gibi destek verilmedi. Mısıra da ton başına 500 lira destek bekliyoruz” dedi.

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“DESTEK ARTARSA DIŞA BAĞIMLILIK BİTER”

Mehmet Akın Doğan, seneye kumdaki birçok alanda mısır ekileceğini belirterek, “Gelecek yıllarda burada yer fıstığı ve karpuz ekilişleri azalacak. Bütün çiftçilerimiz burada mısıra yönelecek. Buradaki mısırlar ovaya göre daha çok verim veriyor. Çiftçimiz de buradan daha çok para kazanacağı için mısıra yönelecek. Mısır bizim için çok önemli bir ürün. 1 milyon 50 bin ton Adana’da mısır verimi bekliyoruz. Ülke geneli yaklaşık 3 milyon ton açığımız var. Eğer destekler artarsa gelecek yıllarda ekim alanları artar ve mısırda dışa bağımlılığımız ortadan kaybolur” ifadelerini kullandı.

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“MALİYETLER ARTINCA KUMA MISIR EKTİM”

Çiftçi Kenan Yücel ise karpuz ve yer fıstığının maliyetinin artması nedeniyle bölgede mısır ekmeye başladıklarını anlatarak, “Burada uzun yıllardır karpuz ve yer fıstığı ile uğraşmaktayız. Ancak maliyetler arttığından dolayı kuma mısır ekelim dedik. 135 dönümle deneme yaptık ve iyi verim aldık. Memnunuz. Şu anda verim, topraktan çok daha iyi gidiyor. Burada gelecek sene ekim alanı artacak. Biz seneye 600 dönüm mısır ekeceğiz” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Mısır
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